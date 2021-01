MS 2021.020

Chị gái bị suy tủy, thường xuyên thiếu máu; còn Diễm Phúc lại bị yếu nửa cơ thể bên trái vì biến chứng của bệnh thận. Cha mẹ các em cũng đã lâm vào kiệt quệ, không lối thoát.

Diễm Phúc năm nay 15 tuổi. Cũng giống như người chị gái hơn 10 tuổi, Phúc mắc phải bệnh thận từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Dù sinh ra với biểu hiện bệnh như nhau, lại phát bệnh sớm hơn, thêm biến chứng yếu nửa người, Phúc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Yếu nửa người khiến việc đi lại khó khăn, Diễm Phúc phải nghỉ học sớm

Chị Trần Thị Thu Hồng tâm sự: “Hồi mới sinh ra, cả 2 con gái của tôi đều bị to bụng bất thường. Đưa đi bệnh viện khám, bác sĩ nói không nghiêm trọng, lớn lên sẽ tự khỏi. Bụng của các con to hơn bạn bè bằng tuổi nhưng thấy con vẫn phát triển bình thường, đi khám lại không ra bệnh nên vợ chồng tôi cũng không để tâm nhiều”.

Năm 12 tuổi, chị gái Như Ý mới được phát hiện bệnh teo thận sau lần tăng huyết áp, đau tức ngực. Từ năm 16 tuổi, Như Ý phải chạy thận nhân tạo, đến nay đã ròng rã 9 năm.

“Căn bệnh suy thận mãn khiến sức khỏe Như Ý giảm sút, ăn uống kém, thường xuyên mệt mỏi. Mấy năm trước còn biến chứng sang suy tủy, thường xuyên phải nhập viện vì thiếu máu. Vợ chồng tôi phải chia nhau mỗi người chăm một đứa”, chị Hồng đau xót.

Chạy thận nhân tạo khiến Phúc mệt mỏi.

Còn Diễm Phúc được phát hiện bệnh sớm hơn chị mình rất nhiều. Lên 6 tuổi, Phúc bị huyết áp cao, co giật dẫn đến biến chứng một nửa cơ thể bên trái yếu ớt. Suốt 9 năm nay, mẹ gần như luôn phải ở cạnh để chăm sóc cô con gái đau yếu.

Vài năm trước, tranh thủ những lúc không phải đưa con gái lớn đi viện, chồng chị Hồng lại làm thuê kiếm thêm thu nhập, bù vào chi phí thuốc thang. Nhưng khoảng 3 năm nay, từ khi cô con gái đầu bị suy tủy, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì thiếu máu, anh cũng chẳng dám bỏ con ở nhà một mình nữa.

Kinh tế ngày càng kiệt quệ, số tiền vay 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội chẳng mấy chốc đã tiêu tan. Vợ chồng chị Hồng phải cầm cố tài sản duy nhất là căn nhà nhỏ để vay 200 triệu đồng. Nhưng số tiền ấy cầm cự đến nay cũng đã cạn.

2 chị em Như Ý (trái) và Diễm Phúc luôn tự ti vì cơ thể bị bệnh tật "tàn phá"

Chi phí điều trị mỗi tháng cho con gái lớn khoảng 5 triệu, con gái nhỏ hơn 2 triệu, ngoài ra còn tiền sinh hoạt của cả gia đình, chắt bóp lắm cũng phải hơn 10 triệu đồng.

Tháng 4 sắp tới, Diễm Phúc đủ 16 tuổi. Hết tuổi nhi đồng, có khả năng em sẽ phải về điều trị cùng bệnh viện với chị gái ở Bình Dương, chi phí sẽ còn tăng thêm. Vợ chồng chị Hồng chật vật lo liệu kinh phí nhưng chưa thấy lối thoát.

“Cơ thể của các con do bị bệnh nên không được đẹp đẽ như người bình thường. Khuôn mặt của Như Ý sưng phù, lưng khòm, tay chân nổi nhiều u cục khiến con tự ti lắm. Còn bé Phúc đi lại khập khiễng như người già, nhiều lúc bị trêu chọc đến phát khóc luôn cô ạ. Tôi đau đớn lắm. Tôi phải làm sao để có tiền cho các con được tiếp tục điều trị bệnh bây giờ hả cô”, người mẹ nghèo run rẩy nắm lấy tay chúng tôi như tìm kiếm một phao cứu mạng.

Khánh Hòa

