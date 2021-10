MS 2021.279

Mẹ mất do ung thư khi Minh Anh mới lên 6 tuổi. Nay em tiếp tục đối diện với nguy cơ mồ côi khi cha bị nhiễm khuẩn máu, xuất huyết tiêu hoá, tính mạng gặp nguy kịch.

Trong khi bạn bè đang náo nức chuẩn bị cho năm học lớp 10, cô bé Nguyễn Thị Minh Anh (15 tuổi, trú xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại lâm vào tình cảnh hết sức bi thương. Hơn 3 tháng nay, em buộc phải bỏ học giữa chừng, một mình chăm sóc bố trong nước mắt.

Mồ côi mẹ, nay bố của Minh Anh cũng nguy kịch

Minh Anh là con thứ hai của ông Nguyễn Đình Tính (52 tuổi). Em sớm chịu cảnh mồ côi khi mẹ em mắc bệnh ung thư vú, dù cả nhà đã bán sạch tài sản vẫn không cứu nổi tính mạng. Vợ mất, một mình ông Tính vất vả nuôi hai con ăn học.

Cảnh gà trống nuôi con hết sức nhọc nhằn. Ông Tính không nề hà bất cứ việc gì, ai thuê làm nặng nhọc mấy ông cũng nhận. Năm 2020, con trai đầu là Nguyễn Đình Tuấn học xong lớp 12, vào miền Nam làm thuê với hi vọng phụ giúp bố kiếm tiền nuôi em ăn học. Thế nhưng vừa vào chưa được bao lâu thì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tuấn thất nghiệp, mắc kẹt lại nơi đất khách quê người.

Ba tháng nay, Minh Anh theo bố lên bệnh viện nên phải bỏ học

Cách đây 3 tháng, ông Tính bị tai biến mạch máu não lần thứ hai, rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau 2 tháng điều trị, bác sĩ kết luận ông mắc thêm bệnh sỏi thận, suy thận, phải chạy thận mới duy trì được sự sống.

Thấy bố vật vã trong cơn đau, Minh Anh chỉ biết khóc, đi đến từng nhà hàng xóm gõ cửa vay tiền cứu bố.

“Lúc đó bố nhập viện, trong nhà không có tiền, anh trai thì thất nghiệp không thể về quê, cháu chỉ biết cầu nguyện mong cho bố sớm khỏe bệnh. Cháu không có tiền đưa cho bố nhập viện nên phải đi hàng xóm, họ hàng xin, vay mỗi người một ít. Mẹ cháu mất rồi, cháu không cần gì nữa cả, cháu chỉ cần bố sớm khỏe lại để về với cháu thôi”, Minh Anh khóc nức nở.

Căn nhà lụp xụp của gia đình ở quê không có gì đáng giá bán được

Anh Nguyễn Đình Manh (một người anh họ) cho hay: “Hiện tình trạng anh Tính ngày càng trở nặng. Gần ba tháng nay anh phải chuyển viện 2 lần, mổ sỏi 2 lần và di chuyển 7 lần từ bệnh viện này sang bệnh viện khác điều trị, chi phí vô cùng tốn kém, hết khoảng 50 triệu đồng. Lâu nay tôi kêu gọi anh em, bà con giúp đỡ nhưng ai cũng khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều".

Bác sĩ kết luận ông Tính xuất huyết tiêu hóa, nhiễm khuẩn máu

Ngần ấy thời gian, cô bé Minh Anh phải sống trong cảnh thiếu thốn, hoảng sợ. Một mình chăm sóc bố nơi bệnh viện, thấy cơ thể bố gầy gò, teo tóp mỗi ngày, Minh Anh nén nước mắt, chỉ biết cầu mong bố sớm khoẻ lại.

Cách đây 2 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo, ông Tính bị nhiễm khuẩn đường máu, xuất huyết tiêu hoá, vi khuẩn kháng thuốc nên gặp nguy hiểm, buộc phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Minh Anh cũng bố trên chuyến xe cấp cứu vào Huế

“Cháu chấp nhận bỏ học dù rất thích đi học, chỉ mong sao chăm sóc cho bố mau khoẻ. Nhưng giờ bố lại thành ra thế này, nhà cháu nghèo, không có tiền, không biết bố cháu còn có thể qua nổi để về nhà không", Minh Anh nức nở.

Ông Lê Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: “Hoàn cảnh của bé Minh Anh hết sức khổ cực. Gia đình nghèo, mồ côi mẹ, giờ người bố cũng mắc bệnh nặng. Cháu phải bỏ học để theo bố ở bệnh viện. Mong mọi người thương xót, giúp đỡ cho gia đình có thêm kinh phí để anh Tính được chữa bệnh và Minh Anh sớm quay lại trường học".

