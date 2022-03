MS 2022.059

Hạnh phúc sau ngày các con chào đời chưa được bao lâu, anh Bạo lại phải chịu một loạt những tai ương khi bị tai nạn lao động dập xương ống chân, lao phổi rồi mới nhất là tai biến mạch máu não.

Tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), những tiếng gào khóc của người thân bên ngoài phòng hồi sức tích cực như xé nát không gian tĩnh mịch của buổi tối ngày 29 Tết Nhâm Dần. Người đàn ông được các bác sĩ ra sức cứu chữa tên là Nguyễn Viết Bạo (SN 1970, ở Xóm 4 xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Những ngày Tết cận kề, anh Nguyễn Viết Bạo lại lâm cảnh nguy kịch vì bị tai biến

Số phận dường như quá đỗi bất công với anh Bạo sau ngày kết hôn. Năm 2004, sau khi vợ anh sinh một lúc 4 người con, anh vào Đà Nẵng làm công nhân xưởng gỗ thuê. Đi làm chưa được bao lâu, bất ngờ một ngày anh bị khối gỗ đè làm gẫy chân, dập xương. Thời điểm ấy, các bác sĩ từng yêu cầu anh cắt chân để bảo vệ tính mạng, song gia đình mong muốn giữ lại đôi chân để anh không rơi vào cảnh tàn tật.

Mặc dù rất nỗ lực giữ lại chân cho anh Bạo nhưng di chứng từ vụ tai nạn đã khiến anh suy giảm sức lao động trầm trọng. Kể từ đó trở đi, người đàn ông khốn khổ chỉ còn biết về quê làm ruộng nuôi sống gia đình với 6 con gái nhỏ.

Tuy nhiên, bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2019, anh Bạo mắc chứng lao phổi phải điều trị suốt 9 tháng trời. Do gia đình không điều kiện, vợ con anh xoay xở khắp nơi mới vay được 100 triệu đồng nhằm chi trả các khoản viện phí, thuốc men.

Trước đó, anh Bạo không may gặp tai nạn dập chân, mất khả năng lao động

Vừa trở về nhà được một thời gian ngắn, tới ngày 29 Tết Nguyên Đán năm 2022, khi mới thức dậy, anh Bạo xuất hiện triệu chứng mệt mỏi rồi nằm gục xuống. Khi người thân tới, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bằng kinh nghiệm dân gian, gia đình anh dùng mũi kim châm vào các đầu ngón tay để tiến hành các biện pháp sơ cứu.

Anh Bạo được chuyển tới bệnh viện huyện Giao Thuỷ (tỉnh Nam Định) để cấp cứu rồi chuyển tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành cứu chữa, chuyển gấp anh tới bệnh viện Bạch Mai vào cận kề khoảnh khắc Giao thừa.

Trước diễn biến xấu, các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành phẫu thuật lấy mô sọ, gửi bên bệnh viện Đại học Y nhằm chờ ngày nuôi cấy. Do trong quá trình mổ, não anh Bạo xuất huyết nhiều nên quá trình nuôi cấy ghép mô sẽ mất từ 3 đến 6 tháng.

Gia đình lâm vào cơn túng quẫn

Trước khi rơi vào tình trạng nguy kịch, gia cảnh anh Bạo hết sức khó khăn. Kinh tế cả nhà đều trông chờ vào nghề làm ruộng để nuôi cùng lúc 6 người con.

Trong đó, người con gái thứ năm của anh chị - cháu Nguyễn Thị Quỳnh Chi từ nhỏ đã mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Nhận thức của cháu không được như những bạn bè đồng trang lứa khiến vợ chồng anh rất khổ tâm.

Hơn nữa, số tiền gia đình vay mượn để anh điều trị bệnh lao phổi từ năm 2019 tới nay vẫn chưa trả được đồng nào. Chi phí phát sinh sau khi anh mắc tai biến mạch máu não tính đến thời điểm hiện tại đã "ngốn" hơn 200 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền vay nợ cũng chẳng thấm tháp là bao bởi trung bình gia đình anh phải chi trả các khoản thuốc men, viện phí hết 20-30 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 3 ngày. Chưa kể, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã phát sinh thêm chi phí thuê người chăm sóc anh Bạo ở bệnh viện.

Bố bị tai biến não, lao phổ, con gái bị thiểu năng trí tuệ, gia đình đang rất cần được giúp đỡ

Hiện giờ, con gái anh Bạo là Nguyễn Thị Hương (SN 1994) đang ngày đêm túc trực gần bệnh viện để theo dõi thông tin của cha. “Bố em suốt một đời vất vả nuôi 6 người con rồi bị mất sức lao động khi vẫn còn trẻ. Quanh năm bố bệnh tật liên miên, bệnh lao phổi mới điều trị ổn định thì giờ lại bị tai biến mạch máu não nguy kịch. Nhà em lại toàn phụ nữ, chẳng biết phải xoay xở ra sao", Hương nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Phan Văn Trọng, xóm trưởng xóm 4, xã Xuân Phú cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Hương ở địa phương thuộc diện vô cùng khó khăn. Giáp Tết, chồng chị bị tai biến nặng, hiện tại vẫn đang điều trị ở bệnh viện, tốn kém tiền của".

Gánh nặng về chi phí điều trị đã vượt quá sức gồng gánh của cả gia đình. Lúc này đây, họ rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Phạm Bắc

