Trong lúc đối mặt với rất nhiều khó khăn khi rơi vào cảnh “gà trống nuôi con” giữa đại dịch Covid-19, anh Quách Văn Tình đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Anh Quách Văn Tình (SN 1996, xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) là nhân vật trong bài viết: “Chưa kịp nhìn mặt con, sản phụ qua đời vì Covid-19” đăng tải trên báo VietNamNet.

Bé sơ sinh mồ côi mẹ vì Covid được bạn đọc ung hộ hơn 29 triệu

Bài viết kể về hoàn cảnh bi thương của hai bố con anh nơi đất khách quê người. Do quá nghèo, anh cùng vợ là chị Bùi Thị Hà tha hương cầu thực vào tận Đồng Nai làm công nhân từ năm 2017.

Cuộc sống xa quê đầy vất vả khi đồng lương công nhân ba cọc ba đồng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Chị Hà từng mang thai đến 3 lần nhưng không giữ nổi.

Lần đầu tiên thai nhi được 6 tháng quá to, chèn ép dây thần kinh khiến các bác sĩ phải mổ bỏ thai cứu mẹ. Lần thứ hai chị Hà sinh non, con bị chết khi ở tháng thứ 5. Lần thứ ba thai bị phù cũng không giữ nổi.

Lần thứ tư chị mang thai đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở các tỉnh miền Nam. Vào tháng thứ 7, chị Hà nhiễm virus SARS-CoV-2, phải nhập viện điều trị tập trung. Nhận thấy tình hình sức khoẻ chị quá yếu, các bác sĩ buộc lòng phải tiến hành mổ bắt thai.

Bé trai sinh ra nặng vỏn vẹn khoảng 1,5 kg, sức khoẻ yếu nhanh chóng, được các bác sĩ chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng (tỉnh Đồng Nai) để nuôi trong lồng ấp. Đến ngày 27/9/2021, chưa được nhìn thấy con dù chỉ một lần, chị Hà trút hơi thở cuối cùng trong cô độc, không người thân bên cạnh.

Vừa nhận tin vợ qua đời, do quá mệt mỏi và ngủ quên trong phòng trọ, anh Tình còn bị trộm mất toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi mấy năm trời của hai vợ chồng. Cùng với đó, giấy chứng sinh của con trai cũng bị mất theo ví.

Do ảnh hưởng bởi dịch, anh Tình thất nghiệp. Để lo cho con, anh phải chạy vạy khắp nơi, hỏi vay bạn bè để đóng tiền tạm ứng viện phí, trang trải chi phí sinh hoạt. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ ngày vợ qua đời, số nợ đã lên đến hơn 60 triệu đồng.

Quá xót xa trước hoàn cảnh đầy éo le trên, thông qua tài khoản Báo VietNamNet, bạn đọc đã ủng hộ anh hơn 29 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến bố con anh Tình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tình xúc động: “Tôi thực sự rất cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bố con tôi trong những ngày đen tối nhất cuộc đời. Vợ tôi không may xấu số thiệt mạng, để lại con nhỏ lại sinh non mắc nhiều bệnh. May sao có số tiền này, tôi có thể trang trải viện phí để cháu được về quê. Hiện nay tôi đã về quê được hơn chục ngày rồi. Mới đây tôi mang bản sao giấy chứng sinh lên xã nhờ các anh trên đó giúp đỡ, làm giấy khai sinh cho cháu".

Phạm Bắc