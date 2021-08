MS 2021.217

Bởi hoàn cảnh khó khăn, cha của Trang đã bị bệnh ung thư cướp mất. Giờ đây, cũng vì cái nghèo, dù điểm thi đạt 28.05 nhưng cánh cổng trường Đại học vẫn là giấc mơ xa vời đối với em.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, em Đinh Thị Minh Trang (SN 2003, trú thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đạt số điểm 27.55 khối B (Toán 8,8 điểm, Hoá 9 điểm và Sinh 9,75 điểm). Nếu cộng thêm 0.5 điểm ưu tiên, em được 28.05 điểm.

Minh Trang đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Y dược Huế, nguyện vọng 2 là Trường Đại học Y dược Thái Bình. Thế nhưng, đường đến giảng đường đại học của Trang đang ngày càng xa bởi hoàn cảnh của em quá khó khăn. Nhắc đến gia đình, đôi mắt cô bé đỏ hoe. Trang không thể giấu nổi nỗi xúc động bởi, đằng sau kết quả học tập ngày hôm nay là chuỗi những ngày tháng cực khổ của mẹ.

Nữ sinh nghèo đạt 28,5 điểm lo sợ không có tiền vào Đại học

Chị Nguyễn Thị Sang (41 tuổi, mẹ của Trang) trở thành góa phụ lúc mới 33 tuổi. Cách đây 8 năm, chồng chị, anh Đinh Sỹ Huế (SN 1971) qua đời do căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hình ảnh những giây phút cuối đời của cha quằn quại với cơn đau đã ám ảnh tâm trí cô bé Trang khi ấy mới học lớp 5.

“Lúc cha mắc bệnh ung thư, dù mới học lớp 5 nhưng em vẫn nhớ rất rõ. Thấy cha đau mà không thể cứu được, từ đó em ấp ủ giấc mơ làm bác sĩ. Giờ nguyện vọng sắp đạt được thì em lại sợ không có tiền đi học, bởi sức khỏe của mẹ đã yếu dần”, Trang nấc nghẹn.

Sau Trang còn hai em nhỏ đều một mình mẹ gồng gánh

Góc nhà che ván gỗ là gia tài bố để lại cho 4 mẹ con

Trong trí nhớ của Trang, khi em trai út là Đinh Sỹ Bảo Nhật (SN 2012) mới được 2 ngày tuổi thì cha đột ngột đổ bệnh. Người mẹ vừa sinh xong đã phải gượng dậy vay mượn tiền để cứu chồng. Mặc dù vậy, mọi cố gắng của mấy mẹ con cũng không thể thắng nổi số phận. Người chồng, người cha trụ cột gia đình đã trút hơi thở cuối cùng sau 1 năm chạy chữa tốn kém.

“Lúc đó trong nhà có thứ gì đáng giá mẹ đều mang đi bán để lấy tiền cứu cha. Mái tóc của mấy mẹ con em lúc đó dài lắm, nhưng cũng phải cắt bán để gom thêm tiền với hy vọng cha sẽ sống. Em nhớ hồi ấy tóc của mẹ bán được 1 triệu, của em bán được 600 nghìn và tóc của em gái em dài hơn, bán được 800 nghìn.. Em cứ nghĩ chữa bệnh xong bố sẽ lành nhưng không phải như thế…”, Trang chua xót.

Kể từ ngày cha mất, chị em Trang bảo ban nhau học hành. Năm nào các em cũng đạt danh hiệu trò giỏi, con ngoan. Riêng Trang luôn đạt học sinh giỏi môn Sinh học.

Đằng sau kết quả học tập của con là sự hi sinh thầm lặng của người mẹ

“Chồng mất khi chị mới 33 tuổi. Con trai út vừa sinh được 2 ngày thì chồng đổ bệnh. Khi đó chị tưởng mình không vượt qua được. Nhưng nghĩ đến lời chồng dặn trước khi mất có thể đói bữa ăn nhưng cố gắng cho con “no” con chữ, chị lại cố gắng lao động, ai thuê gì cũng làm. Chỉ là giờ con ước làm bác sĩ, muốn đi học, chị chịu khổ thế nào cũng được nhưng con gái chị lại sợ mẹ khổ vì mình", chị Sang bật khóc.

Để có tiền, chị Sang không ngại khó khăn, vất vả đi phụ hồ. Mỗi ngày công, chị được trả 200 ngàn đồng, chắt bóp lắm mới nuôi đủ các con ăn học. Sức khoẻ của người goá phụ khốn khổ ngày càng yếu dần bởi bệnh suy nhược thần kinh, thêm chứng mất ngủ dài ngày. Giờ đây, chị Sang đã không đủ sức để tiếp tục đi phụ hồ. Nhiều lần, chị ngất xỉu ở công trường, may mắn được người dân kịp thời. Thương mẹ, dù đạt điểm thi khá cao nhưng Trang vẫn đắn đo trước ngày nhập học đang đến gần.

"Em cứ nghĩ rằng học là con đường thoát nghèo bền vững nhất. Sức em yếu, rối loạn tiền đình nên em thường xuyên đau đầu, những lúc học mệt em muốn nghỉ ngơi lắm nhưng vì nghĩ về mẹ em lại cố gắng. Biết điểm cao, em vừa mừng vừa lo. Mừng bởi đây là món quà tặng mẹ, lo vì học Y đến 6 năm, em sợ mẹ không kham nổi", Trang trải lòng.

Hiện tại, mấy mẹ con em vẫn đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng vay từ khi bố bệnh nặng, nhưng không có khả năng chi trả.

Trang mong được đi học, sau này có tiền tặng mẹ một chiếc xe máy mới để mẹ đi làm. Chiếc xe máy rách nát của gia đình là phương tiện duy nhất để mẹ Trang có thể đi đến công trình phụ hồ

Thầy Trần Duy Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường TPPT Trần Phú cho biết: “Trang là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp: bố mất sớm, mẹ nợ nần do vay mượn tiền chữa bệnh. Em rất ngoan, học giỏi. Có lần đi học nhưng Trang xin phép thầy cho nghỉ để về nhà phụ mẹ cấy lúa. Cả lớp ai cũng thương em. Mong rằng thời gian tới có nhiều nhà hảo tâm đồng hành, giúp đỡ để Trang có thể trở thành bác sĩ như em mong ước”.

