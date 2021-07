Mỗi ngày, bé Vy ói từ 20-40 lần khiến cơ thể suy kiệt. Chưa kể gia đình nghèo khó khiến quá trình chạy chữa cho con trở nên chật vật hơn.

Nhìn con gái chìm dần vào giấc ngủ, chị Lý Thị Thanh Thuỷ (SN 1987 ở 14/1 khu phố 8, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn huyện Bến Lức, tỉnh Long An) mới tạm thở phào. Đã gần 3 năm nay, con út của chị là bé Nguyễn Minh Vy mắc phải căn bệnh lạ mà các bác sĩ vẫn chưa có cách chữa trị.

Bé Nguyễn Minh Vy mắc chứng hội chứng ói chu kỳ

Chị Thủy tâm sự, bé Vy chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh rất đáng yêu. Nhưng được 8 tháng tuổi, con bắt đầu ói mửa liên tục, tần suất ngày một tăng. Lo điều chẳng lành, vợ chồng chị đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 3 TP Hồ Chí Minh thăm khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận bé Vy mắc hội chứng ói chu kỳ. Căn bệnh đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Các bác sĩ đành cho con truyền nước biển cộng thêm sử dụng một số loại thuốc khác nhằm hạn chế những tác động nguy hiểm từ căn bệnh này tới cơ thể.

Tuy nhiên, trải qua gần 3 năm trời, bệnh tình của Vy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, tình trạng càng nặng hơn khi những cơn ói kéo dài ngày này qua ngày khác.

Nhìn con bập bẹ tập nói trong nỗi mệt nhọc khiến người mẹ khốn khổ chực trào nước mắt. Những lúc con chìm vào cơn mê man sau một ngày dài bị bệnh tật hành hạ lại là phút giây bình yên nhất đối với số phận nhỏ bé mong manh trước bạo bệnh.

Cho đến nay, Vy mới chỉ nặng khoảng 12 kg. Mọi nỗ lực từ gia đình chị Thuỷ vẫn chưa cải thiện tình trạng bệnh con được là bao. Mỗi lần thức dậy, con lại bảo: "Mẹ ơi còn thèm một bữa ăn ngon". Câu nói ngây thơ, hồn nhiên đến đau lòng như cứa nát trái tim chị Thủy.

Cả nhà lao đao vì dịch Covid-19

Gia đình bé Vy vốn rất nghèo. Cũng bởi điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Thủy phải rời quê Sóc Trăng vào Long An mưu sinh. Đồng lương công nhân ba cọc ba đồng của chị cùng với thu nhập ít ỏi từ công việc phụ hồ của chồng chỉ đủ tằn tiện rau cháo qua ngày chứ không lo nổi thuốc men cho con gái.

Mặc dù có bảo hiểm hỗ trợ viện phí song tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của bé Vy tốn kém khoảng gần 5 triệu đồng/đợt, mỗi đợt điều trị chỉ kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày.

Mỗi lần cùng con đi bệnh viện, chị Thuỷ phải hỏi vay khắp nơi, xoay sở chút tiền dằn túi. Khi đưa con về, hai vợ chồng lại tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền trả nợ. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút.

Căn bệnh quái ác khiến cơ thể Vy ngày một xanh xao, sức khỏe yếu ớt

Thời điểm hiện tại, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến theo chiều hướng vô cùng phức tạp tại các tỉnh phía nam, bố của Vy phải ở nhà, không thể đi làm. Trong khi đó, bản thân chị Thuỷ phải nghỉ làm thường xuyên để chăm con khiến thu nhập sút giảm đáng kể.

Lúc này đây, đứng trước tình cảnh bi đát, chỗ vay mượn cũng không còn, chị càng thêm lo lắng bởi những cơn ói cứ liên tục ập đến hành hạ cơ thể con.

“Con muốn được giống các bạn, được mua đồ chơi, đi lại mà không bị ói”, ước ao tưởng chừng bình thường nhưng lại quá đỗi xa vời với bé Vy. Lau vội những giọt nước mắt mặn đắng, chị Thủy ôm con vào lòng, thầm cầu mong một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với con mình.

Phạm Bắc

