MS 2021.104

Hai chị em Lê Trân và Lê Triệu lần lượt mắc phải căn bệnh suy thận mãn tính. Người mẹ yếu ớt và người cha có tiền sử ung thư dạ dày tìm đủ mọi cách vay mượn, cáng đáng mãi mới cầm cự được cho các con đến nay.

Trên chiếc giường bệnh nhỏ, cậu bé Phạm Trần Lê Triệu (sinh năm 2008) đang ngủ li bì, mặc cho thời tiết oi ả, nóng nực khiến mồ hôi đầm đìa. Còn Phạm Trần Lê Trân (sinh năm 2007), chị gái của Triệu chẳng ngủ nổi, ngồi bên cạnh mặt mày nhăn nhó.

Giọng thều thào, Lê Trân tâm sự: “Đã rất lâu rồi con không ngủ ngon. Căn bệnh khiến con bị nhức tay, nhức chân không chịu nổi. Nhiều đêm không ngủ được, con ngồi bóp tay bóp chân. Mẹ con vì thế cũng không ngủ được”.

Khoảng tháng 8/2018, sau những ngày mệt mỏi kéo dài, Lê Trân được phát hiện bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Con phải nghỉ học giữa chừng để vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM chữa bệnh.

Suốt 3 năm nay, con được điều trị theo phương pháp thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng). Tuy nhiên, mới đây, bác sĩ phát hiện màng lọc thông thường đối với con không hiệu quả nữa nên bắt đầu kết hợp thêm với phương pháp chạy thận nhân tạo.

“Bác sĩ nói phương pháp tốt nhất và con có thể khỏi bệnh thì chỉ có ghép thận thôi cô ạ, nhưng chưa nói đến nguồn hiến, chi phí để ghép thận lên tới 600-700 triệu đồng, vợ chồng tôi làm sao lo nổi”, chị Trần Hoàng Bích Cẩm nghẹn ngào.

Hai năm đầu, sau mỗi lần lên viện tái khám, nhận thuốc và dịch truyền xong, Lê Trân sẽ được về nhà. Nhưng từ tháng 3/2020 đến nay, sức khỏe quá yếu nên con liên tục phải nằm viện để bác sĩ theo dõi. Đợt Tết vừa rồi, 3 mẹ con chị Cẩm phải đón năm mới trong bệnh viện. Chồng chị vì không có tiền nên chẳng thể vào thăm.

2 chị em Lê Trân - Lê Triệu cùng mắc phải căn bệnh suy thận mãn tính, đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đau đớn vì con gái bị bệnh tật hành hạ, chị Cẩm lại thêm xót xa cho con trai nhỏ. Mới vừa rồi, bác sĩ động viên chị phải chuẩn bị tinh thần, con trai chị sắp chuyển sang suy thận mạn giai đoạn 4. Rồi sẽ đến giai đoạn phải lựa chọn giữa thẩm phân phúc mạc, chạy thận nhân tạo hay ghép thận để điều trị. Thế nhưng, gia đình chị chẳng còn nơi nào để cậy nhờ được nữa.

Gia đình chị Cẩm quê ở vùng biển tỉnh Bình Định. Công việc đánh bắt cá không mang lại nhiều thu nhập nên họ quyết định chuyển vào Phú Yên xây dựng cuộc sống. Xa anh em, họ hàng, cả gia tài chỉ có một căn nhà cấp bốn và mảnh đất trồng keo.

Anh Phạm Quang Nhất, chồng chị Cẩm từng bị viêm màng não, ung thư dạ dày. Do sức khỏe yếu nên anh chẳng thể “cày cuốc” kiếm tiền. Hằng ngày, ngoài chăm sóc vườn keo thì anh cũng tranh thủ đi làm mướn, nhưng không được bao nhiêu.

Một mình chị Cẩm phụ trách chăm sóc con. Để có tiền chữa bệnh cho 2 chị em Lê Trân, vợ chồng chị phải bán vội vườn keo 4 năm tuổi lấy 100 triệu đồng.

Số tiền nhanh chóng tiêu tan, họ dự tính bán nhà để cứu con, thế nhưng 2 chị em Trân không đồng ý. “Hai bé nói với chúng tôi rằng, bệnh này chữa không được, nếu bán nhà rồi cha mẹ ở đâu. Rồi đến lúc các con không còn thì lấy chỗ nào để thờ cúng. Tôi nghe mà tim đau thắt lại. Sao số mệnh gia đình tôi lại lênh đênh đến thế!”, chị Cẩm nức nở.

Không được bán nhà, anh chị chỉ còn cách thế chấp để vay ngân hàng 100 triệu đồng. Ngoài ra còn vay mượn thêm của anh em, họ hàng khoảng 50 triệu. Nhưng suốt 3 năm nay, tất cả đều đã hết.

Đôi mắt chị Cẩm đỏ au sau những lần khóc thầm vì thương con.

“Tôi gần 40 tuổi mới sinh được 2 đứa con. Tưởng ông trời thương xót, ai ngờ các con lại bạc mệnh như vậy. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để xoay sở 7-8 triệu đồng mỗi tháng để chữa bệnh cho các con nữa. Cầu xin các nhà hảo tâm thương cho hoàn cảnh gia đình lúc hoạn nạn, cứu các con tôi với!”, chị Cẩm khẩn cầu.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Hoàng Bích Cẩm hoặc anh Phạm Quang Nhất; Địa chỉ: thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; Điện thoại: 0949760965.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.104 (chị em Lê Trân - Lê Triệu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.