Món quà này cũng là tấm lòng của quý bạn đọc hảo tâm đã đồng hành trong chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.

Chiều 23/9, Báo VietNamNet đã thay các nhà hảo tâm trao tặng 1.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4 cho Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM và Phân hiệu phía Nam Học viện Quân Y, mỗi đơn vị 500 bộ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, biến thể Delta phức tạp và nguy hiểm, Bệnh viện Nhi đồng 2 được Sở Y tế TP.HCM giao điều trị cho bệnh nhi mắc Covid-19 tại bệnh viện và tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11.

Cán bộ phòng CTXH (phải) đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận 500 bộ đồ bảo hộ và gửi thư cảm ơn của lãnh đạo bệnh viện cho Bạn đọc Báo VietNamNet.

Làm việc trong môi trường toàn F0, có nhiều bệnh nhân nặng khiến nguy cơ bị phơi nhiễm của nhân viên y tế là khó tránh khỏi. Mặc dù vậy, những ngày qua, các y, bác sĩ vẫn luôn chiến đấu hết mình, miệt mài cống hiến để giữ từng hơi thở cho những em bé thơ, và cả những thân nhân bị dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng với đó, Phân hiệu phía Nam Học viện Quân y cùng lực lượng tăng cường của Học viện Quân y cũng đã tham gia vào các công tác khác nhau ở tuyến đầu. Tất cả đều mang theo tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ quân y, hỗ trợ thành phố trong trấn chiến với “giặc dịch”.

Trong đại dịch, nhân viên y tế là lực lượng phải chịu nhiều áp lực nặng nề, về thời gian, về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, và thậm chí là cả tính mạng. Trong điều kiện nhiều bệnh viện thực hiện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo hình thức cuốn chiếu, cứ làm, thiếu đến đâu bù đắp đến đó, việc thiếu trang thiết bị cũng khó tránh khỏi.

Đại diện Phân hiệu phía Nam Học viện Quân y (trái) nhận 500 bộ đồ bảo hộ cấp 4.

Với mong muốn kết nối sức mạnh của hậu phương để làm tấm khiên vững chắc cho lực lượng tuyến đầu, Báo VietNamNet đã tổ chức chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet, nhằm kêu gọi bạn đọc chung tay ủng hộ trang thiết bị, máy móc cho các bệnh viện, và đặc biệt là đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế. Con người hữu hình, giặc Covid-19 lại vô hình, vì vậy, chỉ có bảo hộ tốt thì mới có thể bảo toàn lực lượng.

Trong thư cảm ơn của lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 có viết: “Việc hỗ trợ các vật dụng y tế trong thời điểm này là hết sức thiết thực, ý nghĩa”.

Đồng thời, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Phân hiệu phía Nam Học viện Quân Y cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo VietNamNet cùng quý nhà hảo tâm đã chung tay góp sức trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Khánh Hòa

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081(8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.