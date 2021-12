MS 2021.359

Hơn 10 năm nay, người mẹ mắc chứng động kinh, thường xuyên phải đi bệnh viện. Cảnh nhà chưa lúc nào hết khó khăn thì mới đây, cậu con trai 4 tuổi bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư võng mạc.

Dù mắc chứng động kinh nhưng hơn 1 năm nay, chị Hoàng Thị Lan (26 tuổi, ở số 17B khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) thường xuyên một mình đưa con trai ra Hà Nội điều trị bệnh ung thư võng mạc.

Cuộc đời chị Lan dường như gắn liền với bệnh tật. Năm 13 tuổi, chị mắc chứng động kinh không rõ nguyên nhân. Kể từ đó, cứ mỗi tháng, chị lại vào Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh để lấy thuốc uống.

Mẹ mắc bệnh động kinh thường xuyên đi bệnh viện, con trai bị ung thư võng mạc

Căn bệnh tạm thời được khống chế, năm 2017, chị kết hôn với anh Lương Quốc Hưng. Cũng trong năm đó, chị sinh con trai đầu lòng là bé Lương Khôi Nguyên. Những tưởng bình yên sẽ đến với người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi này, nào ngờ đầu tháng 9/2020, Nguyên xuất hiện những triệu chứng lạ.

Trong đêm tối, chị Lan thấy mắt con loé sáng xanh trắng như mắt mèo. Lên mạng tra cứu, chị hoảng sợ khi biết đó là một trong những biểu hiện của bệnh ung thư võng mạc.

Ngay lập tức, chị đưa con đến Trung tâm y tế huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh). Qua thăm khám, bác sĩ liền chuyển Khôi Nguyên tới Bệnh viện Bãi Cháy. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con có khối u ở mắt khiến chị Lan càng thêm lo lắng hơn.

Ngày 7/9/2021, Khôi Nguyên được mẹ đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương. Ngày nhận kết luận con mình mắc bệnh ung thư võng mạc, dù đã đoán năm bảy phần, chị Lan vẫn sốc nặng. Người mẹ vì quá lo nghĩ, lại thêm việc thần kinh vốn yếu, đã rơi vào tình trạng trầm cảm phải dùng thuốc.

Kết quả chụp MRI hốc mắt cho thấy đây là khối u ác tính. Để giữ tính mạng cho Nguyên, bác sĩ khuyên gia đình nên cho con làm phẫu thuật bỏ đi mắt trái. Nghĩ đến tuổi thơ con sống trong cảnh mù loà, người mẹ khốn khổ ấy đau xót vô cùng. Chỉ đến khi vào bệnh viện, chứng kiến những đứa trẻ bất hạnh mắc bệnh tương tự, chị như cảm thấy được sẻ chia, quyết định bình tĩnh làm điểm tựa cho con.

Sau khi được làm phẫu thuật bỏ mắt, các bác sĩ chỉ định chuyển Nguyên về Bệnh viện K Tân Triều, điều trị thêm bằng hoá chất nhằm ngăn chặn bệnh phát triển.

Khi con muốn được sống như bạn bè

Quá trình truyền hoá chất của cậu bé Khôi Nguyên hết sức gian nan do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có thời điểm con lỡ mất 6 tháng so với lịch hẹn vì huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) thuộc vùng cam, bị hạn chế đi lại.

4 đợt truyền hoá chất trở thành chuỗi ngày địa ngục đối với đứa trẻ còn quá đỗi ngây thơ. Niềm an ủi phần nào đó với chị Lan là Khôi Nguyên hợp thuốc nên bệnh tình có thuyên giảm.

Dẫu vậy, gánh nặng về kinh tế trở thành một rào cản rất lớn đối với gia đình chị. Trước khi con bị ốm nặng, chị Lan làm lao động tự do, thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Giờ chị phải nghỉ để tập trung chăm con đi bệnh viện. Chồng chị làm công nhân cho một công ty tư nhân, lương chắt bóp lắm mới đủ gạo ăn. Bố mẹ chồng chị Lan năm nay ngoài 60 tuổi, không còn khả năng lao động lại mắc nhiều bệnh nền.

Hoàn cảnh gia đình chị Hoàng Thị Lan đang rất cần sự giúp đỡ

Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ 100% chi phí điều trị song mỗi đợt truyền hoá chất của Khôi Nguyên tiêu tốn hết hơn 3 triệu đồng tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Suốt hơn 1 năm đi viện đến nay, anh chị đã vay mượn hơn 200 triệu đồng chỉ để lo chữa bệnh cho con, trang trải chi phí đi lại, sinh hoạt tại các bệnh viện.

Người mẹ mắc bệnh động kinh còn phải hạn chế bớt những loại thuốc dành cho mình để có chút tiền san sẻ lọ hoá chất cho con. Gia đình chị dường như đã rơi vào bế tắc cùng cực. Chị muốn giữ tính mạng con bằng mọi giá, nhưng đứng trước tình cảnh hiện tại thì hy vọng đó đang rất mong manh.

“Mẹ ơi, con muốn được về đi học. Con muốn hết đau, không đi bệnh viện nữa”, những lời nói thốt ra từ đứa trẻ 4 tuổi non nớt khiến người lớn phải nhói lòng.

Theo xác nhận của cán bộ thị trấn Quảng Hà, gia đình chị Hoàng Thị Lan đang rất khó khăn. Nhiều năm nay, chị bị động kinh phải thường xuyên đi viện lấy thuốc. Con trai cũng mới phát hiện ung thư võng mạc khiến cho kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt. Rất mong bạn đọc ra tay giúp đỡ thêm để bé Lương Khôi Nguyên có chi phí điều trị.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Lan, số 17B khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0838589199

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.359 (bé Lương Khôi Nguyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.