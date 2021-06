Vừa qua, Báo VietNamNet nhận được đơn tố cáo của bạn đọc về sự việc bạn đọc mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Range Rover trị giá hơn 1 tỷ đồng nhưng đã hơn 1 năm nay không nhận được giấy tờ xe.

Trong đơn tố cáo, bà Nguyễn Hồng Hạnh (Xuân Phương, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào khoảng tháng 10/2019, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng, bà đã gặp và làm việc với ông Đàm Duy Ngọc về nội dung vay vốn. Thời điểm này ông Ngọc đang là Trưởng Phòng giao dịch ViettinBank chi nhánh Đông Anh (số 39 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội).

Ngày 05/03/2020, ông Ngọc nói cần tiền, muốn bán chiếc xe Range Rover màu đỏ BKS 30E-01018 với số tiền 1.070.000.000 đồng (một tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

Do có nhu cầu, bà Hạnh đồng ý mua chiếc xe này, cho ông Ngọc nợ giấy tờ xe trong vòng 10 ngày với lý do “giấy tờ xe đang bị công an giữ”. Theo thỏa thuận giữa 2 bên, sau 10 ngày, tức vào ngày 15/03/2020, nếu có nhu cầu mua lại, ông Ngọc sẽ trả lại bà Hạnh số tiền 1.070.000.000 đồng trên và bà Hạnh có trách nhiệm trả lại xe theo đúng hiện trạng bàn giao cho ông Ngọc.

Mua xe ô tô đã hơn 1 năm nhưng bà Hạnh vẫn chưa nhận được giấy tờ xe

Tuy nhiên, sau một thời gian dài, không thấy ông Ngọc thực hiện cam kết bàn giao giấy tờ xe, bà Hạnh đã tìm hiểu và phát hiện giấy tờ thực sự đang bị đem đi thế chấp. Hiện tại, bà Hạnh đã nhiều lần nhắn tin và gọi điện yêu cầu ông Ngọc trả giấy tờ xe nhưng ông Ngọc không hồi âm.

Ngoài ra, giấy tờ xe không đứng tên chính chủ ông Đàm Duy Ngọc mà của một người khác. Người này cũng thực hiện ủy quyền: quyền sử dụng, định đoạt liên quan đến cầm cố, thế chấp… cho một người thứ ba sau khi ông Ngọc đã bán cho bà Hạnh mà bà Hạnh không hề hay biết.

Bức xúc trước sự che giấu của ông Ngọc, bà Hạnh làm đơn tố cáo, nhờ Báo VietNamNet lên tiếng để cơ quan điều tra vào cuộc, xác minh xem vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo hay không? Từ đó có thể yêu cầu ông Ngọc thực hiện đúng cam kết giao dịch giữa hai bên. Trong đơn tố cáo, bà Hạnh cho biết bản thân tin tưởng ông Ngọc là trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng lớn (ViettinBank) nên mới cho ông Ngọc nợ giấy tờ xe.

Trong thông báo số 161/TB-CNĐA ngày 03/06/2021 về việc giải quyết đơn thư, ông Đào Hồng Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng ViettinBank chi nhánh Đông Anh khẳng định, ông Đàm Duy Ngọc hiện là Phó phòng giao dịch Tây Hồ - ViettinBank Đông Anh.

Đại diện Chi nhánh Ngân hàng cho rằng, việc mua bán xe ô tô giữa ông Đàm Duy Ngọc và bà Nguyễn Hồng Hạnh (nếu có) là quan hệ dân sự giữa hai bên, vì vậy, không thuộc thẩm quyền giải quyết của ViettinBank Đông Anh và NHCT. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà Hạnh có thể liên hệ, gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền như cơ quan Công an hoặc khởi kiện ra Tòa, v.v. để được hỗ trợ và giải quyết.

Minh Hiên