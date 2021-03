Bên cạnh hàng trăm dự án nhà ở, không ít dự án thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao tại TP.HCM cũng bị đình trệ, kéo dài vì vướng thủ tục pháp lý.

Khu liên hợp thể thao “treo” 27 năm



Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TP.HCM vừa có báo cáo Thường trực UBND Thành phố về những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, xây dựng các dự án đầu tư công cũng như xã hội hoá, liên kết trong lĩnh vực văn hoá, thể thao.



Trong những dự án thể thao chậm triển khai được đề cập có Khu liên hợp Thể dục thể thao (TDTT) Rạch Chiếc (Q.2, nay là TP.Thủ Đức). Có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng diện tích 466ha, qua nhiều lần điều chỉnh, quy mô dự án này còn 212ha.

Dự án Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc "treo" 27 năm.

Sau 27 năm, hiện khu đất dự kiến xây dựng Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc vẫn là bãi đất cỏ mọc um tùm và đầm lầy. Người dân địa phương tận dụng ao hồ để nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ câu cá giải trí.



Đầu năm 2020, UBND TP.HCM giao các sở ngành liên quan khẩn trương khảo sát, kiểm tra thực tế, đo đạc bản đồ và xác định ranh dự án. Đồng thời, tham mưu hướng giải quyết dứt điểm.



Đến tháng 1/2021, Sở TN&MT ký duyệt bản đồ vị trí xác định phạm vi dự án Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc với diện tích hơn 186ha để lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch.



Cùng với đó, Sở VH&TT đã phối hợp với các đơn vị đo đạc lập mới bản đồ địa hình, dự kiến trong tháng 3/2021 này sẽ trình hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) thẩm định. Từ đó, trình UBND TP.HCM phê duyệt, làm cơ sở lập Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án.



Để dự án bị “treo” 27 năm này được triển khai, Sở VH&TT đề xuất UBND TP.Thủ Đức sớm hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất sạch thực hiện các dự án thành phần trong Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc.

Hai dự án văn hoá, thể thao tại Khu Trường đua Phú Thọ chưa thể triển khai vì vướng thủ tục lập quy hoạch.

Một dự án khác vướng thủ tục lập quy hoạch là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thành phố, toạ lạc tại Khu Trường đua Phú Thọ, Q.11. Dù Sở QK-KT có văn bản đề nghị UBND Q.11 sớm lập Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án tuy nhiên đến nay công tác này vẫn chưa hoàn thành.



Cũng tại Khu Trường đua Phú Thọ, công tác điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vẫn chưa được UBND Q.11 và các đơn vị liên quan tiến hành để thực hiện dự án Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, quy mô 2,7ha.



Vướng thủ tục pháp lý



Dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM tại Q.4 đã được UBND Thành phố giao các sở ngành lập dự án theo hình thức đầu tư công. Tháng 11/2020, Sở QH-KT cho rằng pháp lý về đất đai của dự án chưa hoàn thiện và pháp lý quy hoạch được duyệt hiện nay chưa phù hợp.



Để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án, Sở VH&TT đề nghị Công ty CP Cảng Sài Gòn di dời trụ sở làm việc văn phòng điều hành tại số 3 Nguyễn Tất Thành, Q.4, bàn giao mặt bằng. Tuy vậy, Công ty CP Cảng Sài Gòn cho rằng việc di dời, bàn giao mặt bằng cần có chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Dự án xây mới Khu nhà kho và dịch vụ triển lãm đa năng tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM chưa thể thực hiện.

Một trong những dự án do Sở VH&TT quản lý đang “tắc” thủ tục pháp lý còn có Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP.HCM. Dự án này dự kiến xây dựng tại khu phố 1, P.Linh Trung, TP. Thủ Đức.



Có chủ trương xây dựng từ năm 2020, nhưng đến nay diện tích đất và ranh giới dự án Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP.HCM vẫn chưa được xác định vì chưa có ý kiến của UBND và HĐND Thành phố.



Dự án xây dựng căn hộ phục vụ di dời các hộ dân tạm cư trong các cơ sở của Sở VH&TT theo hình thức PPP (hợp đồng BT) tại số 618/20 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh vẫn “bất động” 5 năm nay.



Tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch của dự án gần 1.000m2, công trình dạng nhà ở chung cư quy mô 14 tầng. Dự án do Công ty TNHH SX-XD-TM Ứng Thành làm chủ đầu tư.



Sau khi duyệt đề xuất xây dựng dự án vào năm 2016, đến năm 2019, UBND TP.HCM ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tạm dừng triển khai dự án. Mới đây, UBND Thành phố giao các sở ngành liên quan rà soát căn cứ pháp lý, mục tiêu cũng như tính hiệu quả, khả thi của dự án.



Theo ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở VH&TT, một số dự án được Sở kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư như: Khu phức hợp Trung tâm văn hoá nghệ thuật đa năng (số 30 Trần Hưng Đạo, Q.1);



Khu phức hợp Trung tâm Văn hoá Thiếu nhi đa năng, rạp chiếu phim (số 651 Trần Hưng Đạo, Q.1); Xây mới Khu nhà kho và dịch vụ triển lãm đa năng tại Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố; Rạp Kim Châu, Q.1… cũng đang gặp vướng mắc.



Bởi theo Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua, lĩnh vực văn hoá và thể thao không thuộc đối tượng áp dụng triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư.



Do đó, Sở VH&TT đề xuất UBND TP.HCM nghiên cứu giải quyết để đẩy mạnh xã hội hoá trong việc đầu tư xây dựng các công trình văn hoá và thể thao.

Được chuyển mục đích sử dụng đất trong khu quy hoạch treo Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Thường trực UBND TP về quyền của người sử dụng đất trong khu quy hoạch chưa có quyết định thu hồi đất và sử dụng đất được duyệt.

Phương Anh Linh