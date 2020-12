Người mới bắt đầu kinh doanh bất động sản thường nghĩ mua đi bán lại nhà đất sẽ giàu có rất nhanh, lợi nhuận lớn. Đây là một ảo tưởng hết sức nguy hiểm khiến họ đối mặt nguy cơ thua lỗ, nợ ngập đầu.

Không am hiểu thị trường

Thị trường bất động sản không phải lúc nào cũng tăng trưởng hoặc thuận lợi để đầu tư lướt sóng. Một dự án giao thông có thể khiến các lô đất nền, nhà phố, biệt thự bị giải toả nhưng cũng có thể là cơ hội tăng trưởng mạnh đối với bất động sản cận kề. Các quy định về tách thửa phân lô, tín dụng vốn ngân hàng hay các đợt khủng hoảng kinh tế cũng khiến bất động sản biến động khó lường. Do đó, muốn đầu tư bất động sản an toàn, cần biết cách phân tích kỹ lưỡng tình hình thị trường để chọn lựa sản phẩm phù hợp, có tiềm năng tăng giá để mang về lợi nhuận.

Không am hiểu thị trường khiến nhà đầu tư lựa chọn sai bất động sản

Việc không am hiểu thị trường dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng nhất là chọn sai thời điểm đầu tư, mua tài sản khi thị trường bất động sản nóng sốt. Đây là lỗi rất nghiêm trọng vì tài sản được mua lúc thị giá đang lên quá cao và đắt đỏ sẽ khiến nhà đầu tư bị hớ. Gặp phải trường hợp này nhà đầu tư thường đối mặt với thua lỗ khá nhanh do tài sản đã bị đẩy lên quá cao so với giá trị thật. Biên độ tăng giá còn rất ít hoặc bằng không, thậm chí khối tài sản phải trải qua chu kỳ thăng trầm, tăng giá xong sẽ đi ngang và điều chỉnh đi xuống, càng khiến nhà đầu tư chịu nhiều thách thức hơn.

Bất động sản có tính thanh khoản thấp

Dù bạn định đầu tư vào bất động sản ở trung tâm hay ven đô, thổ cư, nhà phố, chung cư, liền kề hay biệt thự thì tiêu chí đầu tiên là tính thanh khoản. Tính thanh khoản được hiểu đơn giản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt.

Giả sử sau khi bạn mua loại bất động sản đó xong, câu hỏi là: Ngay bây giờ, bạn bán có người mua ngay hay không? Có thể câu trả lời là không. Thậm chí cần tiền, bây giờ bán rẻ hơn một chút, có người mua ngay hay không? Có thể câu trả lời vẫn là: Không có!

Tính toán không kỹ về tài chính là nguyên nhân gây khủng hoảng, thua lỗ

Bạn mua vào rất dễ và “thoát hàng” ra rất khó. Đặc biệt nếu bạn định vay tiền của ngân hàng, người quen để đầu tư, có thể rất lâu hoặc không biết đến bao giờ mới rút được tiền ra. Sau đó bạn sẽ cảm thấy sốt ruột vì tài sản không tăng giá, bán không ai mua và hàng tháng vẫn phải chịu lãi vay.

Chỉ đầu tư những tài sản này nếu bạn thực sự rất rảnh rỗi về tiền mặt và có ý tưởng đầu tư dài hạn. Còn nếu muốn mua nhanh bán nhanh kiếm lời hoặc đang phải vay lãi để đầu tư thì mua những bất động sản này chắc chắn bạn sẽ bị om vốn hoặc chấp nhận gánh lỗ nặng để bán được.

Không nắm rõ pháp lý hợp đồng, pháp lý dự án

Có thể nói đây nguyên nhân này không phải chỉ xảy ra ở những nhà đầu tư mới, mà ngay cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp, lão luyện cũng thường hay mắc phải: Không dính phải pháp lý dự án thì cũng “vấp” vào pháp lý hợp đồng từ những hợp đồng “chơi chữ” của các chủ đầu tư hay công ty môi giới. Nguyên nhân này còn nghiêm trọng hơn cả nguyên nhân đầu tiên vì nhà đầu tư vừa mất tiền (đôi khi nhận lại được tiền nhưng mất thời gian rất lâu), vừa không nhận được đất.

Vỡ kế hoạch tài chính

Trước khi mua bất động sản lần đầu tiên, dĩ nhiên bạn phải phân tích tài chính, xác định việc bạn mong chờ gì trong việc đầu tư này. Việc không tính toán kỹ đồng tiền cũng như lãi suất ngân hàng sẽ khiến nhà đầu tư rơi vào khủng hoảng tài chính, nhất là vào những thời điểm: Góp vốn và đáo hạn.

Trục trặc pháp lý khiến nhà đầu tư "tiền mất tật mang"

Ngoài ra, sai lầm tài chính khác là mua nhà đất có giá trị quá lớn so với tiềm lực tài chính và kỳ vọng bán nhanh kiếm lãi. Nguồn vốn đầu tư không đủ, quỹ dự phòng quá ít, không thể thanh toán kịp tiến độ trong khi mãi lực thị trường còn thấp dẫn đến áp lực phải bán rẻ, hoặc thanh lý hợp đồng sớm.

Không quan tâm đến an ninh, dân trí của khu vực

Khi quyết định đầu tư bất động sản, không chỉ cần quan tâm đến yếu tố vị trí, tiện ích của bất động sản đó, mà còn đặc biệt chú trọng vấn đề về an ninh và trình độ dân trí tại khu vực. Bởi vì, bất động sản nằm tại vị trí được đảm bảo an ninh và trình độ dân trí tốt thì sẽ có giá cao hơn những bất động sản ở các vị trí khác. Mua phải bất động sản ở nơi thường xuyên xảy ra các vấn đề an ninh, dân trí thấp thì sẽ khó bán hoặc phải bán rẻ dẫn đến thua lỗ, nợ nần.

Minh Châu (Tổng hợp)