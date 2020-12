Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, ngành BĐS TP.HCM cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy vậy, vẫn có những gam màu sáng đáng chú ý.

Năm 2020 được xem là một năm đầy khó khăn của thị trường BĐS cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Bên cạnh vướng mắc về thủ tục pháp lý, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Những tháo gỡ kịp thời về cơ chế, chính sách cũng như việc kiểm soát dịch Covid-19 một cách hiệu quả đã mở ra những kỳ vọng cho thị trường trong năm 2021.

Bên cạnh một số mảng tối, thị trường BĐS TP.HCM năm 2020 vẫn có những gam màu sáng.

Nếu thị trường BĐS TP.HCM được ví như bức tranh nhiều màu sắc thì bên cạnh một số mảng tối vẫn còn đó những gam màu sáng. Hãy cùng VietNamNet điểm lại 10 sự kiện đáng nhớ nhất trong năm qua:

1. Văn phòng cho thuê, mặt bằng bán lẻ ảm đạm vì dịch

Khi dịch Covid-19 bùng phát trong nước vào đầu năm 2020, văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ là phân khúc chịu ảnh hưởng đầu tiên. Dịch bệnh khiến cho đa số doanh nghiệp co cụm lại, kinh doanh gặp khó khăn nên làn sóng trả mặt bằng diễn ra trên diện rộng.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều khách thuê phải trả mặt bằng bán lẻ.

Các tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh tấp nập trước đây đã phải đối mặt với tình trạng ế ẩm. Khi khách thuê trả mặt bằng hàng loạt thì việc giảm giá thuê là tất yếu, thậm chí trong thời gian giãn cách xã hội, chủ mặt bằng còn miễn tiền thuê cho khách.

Khảo sát của một đơn vị nghiên cứu thị trường, giá văn phòng cho thuê giảm từ 5% - 10% so với trước khi xảy ra dịch bệnh. Trong khi đó, giá mặt bằng bán lẻ giảm mạnh hơn, từ 30% - 50%.

2. Huỷ bỏ 61 dự án chậm tiến độ

Tháng 12/2020, HĐND TP.HCM thông qua việc huỷ bỏ chủ trương thu hồi đất của 61 dự án. Đây là những dự án có chủ trương thu hồi đất giai đoạn 2015 – 2017 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai và chủ đầu tư không thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được duyệt.

Trong số này có nhiều dự án nhà ở thương mại như: The Queen Square, Q.Bình Thạnh của Công ty TNHH Quảng Trường Nữ Hoàng; khu nhà ở Long Phước Garden, Q.9 của Tập đoàn Truyển thông Thanh Niên; Khu biệt thự Sanctuary Cove, Q.9 của Công ty TNHH Liên doanh Belwynn – Hưng Phú…

3. Tranh chấp chung cư vẫn “nóng”, cư dân kiện chủ đầu tư

Tranh chấp chung cư ở TP.HCM không phải chuyện mới, nhưng trong năm 2020, làn sóng cư dân tập trung đòi chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để cấp sổ hồng trở nên rầm rộ hơn.

Có thể kể đến như: Chung cư The Star Q.Bình Tân do Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia; chung cư 4S Linh Đông của Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc; chung cư Dream Home Luxury của Công ty CP Nhà Mơ…

Cư dân The EverRich Infinity kiện chủ đầu tư Phát Đạt.

Mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư gay gắt đến độ đưa nhau ra toà, đó là vụ việc xảy ra tại chung cư The EverRich Infinity, Q5 do Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư. Một cư dân đã kiện vì chủ đầu tư này bán chỗ đậu ô tô ở chung cư.

4. Phân loại chung cư để cấp sổ hồng

Sau nhiều năm gặp vướng mắc về thủ tục cấp sổ hồng, chủ đầu tư lẫn cư dân tại các chung cư đón nhận tin vui khi UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành phân thành 2 loại để giải quyết.

Loại 1 gồm các dự án chung cư có tính chất biệt lập, chỉ có một số hạng mục công trình khép kín. Toàn bộ diện tích đất dự án được xác định là đất ở.

Loại 2 gồm các dự án chung cư quy mô lớn, có nhiều hạng mục phục vụ công cộng, ngoài đất xây chung cư còn có công trình tiện ích khác. Diện tích đất xây chung cư được xác định theo cơ cấu sử dụng đất của dự án được duyệt.

5. Gỡ vướng tách thửa đất quy hoạch hỗn hợp, dân cư xây dựng mới

Sau gần 3 năm triển khai, quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM bộc lộ bất cập, gây vướng mắc cho người dân nhất là khu vực quy hoạch đất chức năng hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới.

Để tạo điều kiện tách thửa cho người dân thuộc 2 trường hợp trên, UBND TP.HCM đã giao Sở QH-KT hướng dẫn các quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch để giải quyết. Nếu quy hoạch không còn khả thi phải điều chỉnh hoặc xoá quy hoạch để trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

6. Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám để quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng

Tháng 8/2020, UBND TP.HCM phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám để phục vụ công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Hệ thống này góp phần liên thông, đồng bộ dữ liệu, ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP.HCM; cung cấp thông tin trực quan, kịp thời để phục vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành; công khai thông tin về đất đai, quy hoạch và xây dựng cho người dân.

7. Vi phạm xây dựng giảm mạnh

Với phương châm tất cả công trình xây dựng sẽ được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng, thống kê đến hết tháng 8/2020, trên địa bàn TP.HCM có 504 công trình vi phạm. Bình quân 1,9 vụ/ngày, giảm 77% so với cùng kỳ (8,5 vụ/ngày).

Vi phạm xây dựng tại TP.HCM giảm mạnh trong năm 2020

Những nơi vi phạm xây dựng giảm mạnh như Q.2 (từ 111 vụ 6 tháng năm 2019 sang 8 tháng đầu năm 2020 chỉ còn 27 vụ), Q.9 (244 vụ còn 81 vụ), Q.12 (175 vụ còn 45 vụ), Q.Bình Tân (164 vụ còn 28 vụ), Q.Thủ Đức (262 vụ còn 61 vụ).

Một số địa phương ít xảy ra vi phạm trong 8 tháng đầu năm 2020 như: Q.4 (6 vụ), Q.5 (7 vụ), Q.6 (5 vụ), Q.Tân Phú (7 vụ) và Q.Phú Nhuận (3 vụ).

8. Nhà ở xác lập mặt bằng giá mới

Giai đoạn 2019 – 2020, thị trường BĐS TP.HCM đối mặt với sự sụt giảm nguồn cung trầm trọng. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như vướng mắc về thủ tục pháp lý, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thị trường mất cân đối cung – cầu…

Theo Sở Xây dựng, đầu năm đến cuối tháng 10/2020, trên địa bàn TP.HCM chỉ có 26 dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 15.087 căn.

Nhà ở tại TP.HCM xác lập mặt bằng giá mới.

Thống kê của một đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, giá bán căn hộ tại TP.HCM trung bình đang ở mức 45 triệu đồng/m2. Các phân khúc nhà ở đã xác lập mặt bằng giá mới, nhiều người cho rằng họ khó có cơ hội sở hữu nhà tại TP.HCM với mức giá 40 triệu đồng/m2.

Nguồn cung khan hiếm nên không ít doanh nghiệp có xu hướng dạt ra các tỉnh lân cận TP.HCM đầu tư, trực tiếp đẩy giá nhà lên cao.

9. “Vắng bóng” nhà giá rẻ

Trong hơn 15.000 căn nhà thuộc 26 dự án đủ điều kiện huy động vốn tại TP.HCM như nói trên, có 5.339 căn hộ cao cấp có giá bán trên 40 triệu đồng/m2 và 9.585 căn hộ trung cấp có giá bán từ 20 – 40 triệu đồng/m2.

Phân khúc nhà ở bình dân có giá dưới 20 triệu đồng/m2 vô cùng khan hiếm, chỉ có 163 căn. Trong khi cùng kỳ năm trước, nguồn cung căn hộ bình dân ra thị trường lên đến 12.355 căn. Như vậy, có thể thấy nhà giá rẻ đang dần “vắng bóng” trên thị trường.

10. Truy nã, bắt giam loạt chủ doanh nghiệp lừa bán dự án “ma”

Nếu như năm 2019, một doanh nghiệp chuyên bán dự án “ma” là Công ty CP Địa ốc Alibaba đã bị xoá sổ thì trong năm 2020, nhiều công ty kinh doanh BĐS theo kiểu này cũng bị Công an TP.HCM điều tra.

Điểm chung là những công ty này không hề được cấp phép đầu tư dự án nhưng lại tự vẽ sơ đồ phân lô rồi bán cho nhiều người bằng hình thức ký hợp đồng đặt cọc, hứa chuyển nhượng đất. Số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Một số chủ doanh nghiệp bị khởi tố, bắt giam như: Ông Hoàng Mạnh Cường – TGĐ Công ty Phát An Gia; ông Trịnh Quốc Hưng – TGĐ Công ty Kingland; bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – TGĐ Công ty Thiên Ân Phát; ông Trương Tuấn Em – TGĐ Công ty Eagle Land; 3 lãnh đạo của Công ty BĐS Nam Thị…

Mới đây, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã ông Trịnh Minh Thanh – TGĐ Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia. Ông này được xác định bán 1 căn hộ cho nhiều người tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng, Q.8.

Bắt giám đốc vẽ dự án ma chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Sài Gòn Giám đốc công ty Năm Tài mua lô đất 11.000m2 rồi thuê người vẽ dự án ma, để rao bán, lừa khách hàng.

Phương Anh Linh