Sau một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển, Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) vừa ra mắt dịch vụ giám sát An toàn thông tin toàn diện (VSEC VADAR) cho các cơ quan, tổ chức.

Dịch vụ giám sát VSEC VADAR là sản phẩm do các kỹ sư Việt Nam làm chủ 100% về công nghệ. VSEC VADAR có thể cảnh báo ngay lập tức tới quản trị viên những dấu hiệu bất thường trên hệ thống như: lỗ hổng bảo mật, mã độc, sự thay đổi file cấu hình, file log, điểm yếu của hệ thống,... giúp quản trị viên ngăn chặn và ứng phó kịp thời các với sự cố nguy hiểm.

Ngoài ra, dựa trên công cụ trích xuất báo cáo tổng quan và chi tiết của VSEC VADAR, quản trị viên có thể sớm đưa ra những phương án tốt nhất cho hệ thống nhằm tăng cường khả năng bảo mật của tổ chức.

Ra mắt dịch vụ giám sát an toàn thông tin Make in Vietnam. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, việc ra mắt dịch vụ giám sát an toàn thông tin Make in Vietnam cho mọi tổ chức, mọi quy mô sẽ giúp nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức. Dịch vụ của VSEC có sự giám sát quốc gia của cơ quan quản lý nhà nước là Cục An toàn thông tin.

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, tấn công mạng đang lan rất nhanh, chúng ta phải chuyển từ bảo vệ thụ động sang bảo vụ chủ động nhằm ngăn ngừa các hành vi tấn công trước khi chúng xảy ra, từ đó giảm thiểu nguy cơ thiệt hại. Để làm được điều đó, chúng ta phải giám sát 24/7, đưa ra cảnh báo sớm, khắc phục kịp thời và khôi phục nhanh.

Ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đánh giá cao sự xuất hiện của một giải pháp an toàn thông tin Make in Vietnam. Ảnh: Trọng Đạt

Nếu chỉ mua sắm công nghệ, giải pháp an toàn thông tin thì sẽ không đủ. An toàn thông tin phải có sự kết hợp giữa 3 yếu tố là công nghệ, con người và quy trình.

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin toàn diện kết hợp được cả 3 yếu tố nêu trên. Trong trường hợp khẩn cấp, các cơ quan , tổ chức, doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ trực tiếp từ các chuyên gia công nghệ, bảo mật của Việt Nam. Điều này giúp hạn chế chi phí và tiết kiệm thời gian xử lý sự cố.

An toàn thông tin là yếu tố sống còn khi đất nước bước vào thời kỳ chuyển đổi số. Tự chủ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin là giải pháp căn cơ nhất. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực hưởng ứng theo chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Trọng Đạt