- Các ứng dụng gọi xe Grab, be bắt đầu mở lại dịch vụ chở khách ở một số địa phương sau hơn 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội.

Ứng dụng be thông báo mở lại một số dịch vụ chở khách. Ảnh chụp màn hình

Các ứng dụng gọi xe thông báo hoạt động trở lại khi một số địa phương bắt đầu cho phép các dịch vụ, trong đó có dịch vụ vận tải được phép hoạt động có kiểm soát.

Sau ngày 16/4, thành phố Hải Phòng có công văn cho phép 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố. Thực hiện công văn này, Grab Việt Nam cho biết bắt đầu cung cấp lại dịch vụ GrabTaxi để phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng.

Theo đó, dịch vụ Grab Taxi chỉ được hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố Hải Phòng (điểm đón và đến đều trong địa bàn thành phố); các tài xế được phép chở 50% số ghế trên xe. Đồng thời, ứng dụng này cũng yêu cầu cả khách hàng và tài xế đều phải tuân thủ đúng quy định giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng của Chính phủ như đeo khẩu trang và khai báo y tế trước khi di chuyển.

Ngoài dịch vụ GrabTaxi tại Hải Phòng, Grab Việt Nam vẫn tiếp tục tạm ngưng cung cấp toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh trên địa bàn toàn quốc để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT. Các dịch vụ này bao gồm: GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, JustGrab, GrabTaxi, GrabRent) từ 0h ngày 16/4/2020 cho đến khi Bộ GTVT có thông báo tiếp theo. Ngoài ra, dịch vụ GrabBike tại Hà Nội cũng tiếp tục tạm ngưng cho đến khi có thông báo tiếp theo từ Sở GTVT Hà Nội.

Cũng sau thời gian tạm ngừng cung cấp dịch vụ 2 tuần, ứng dụng gọi xe be cho biết mở lại dịch vụ chở khách ở một số địa phương.

Cụ thể, theo thông báo từ be, ứng dụng này mở lại dịch vụ vận chuyển xe hai bánh beBike tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đồng Nai. Các dịch vụ vận chuyển beBike, beCar và thuê xe theo giờ sẽ được mở lại tại Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương và Vũng Tàu. Trong khi đó, tại Hà Nội, tất cả các dịch vụ chở khách vẫn phải tạm ngưng hoạt động.

Thông báo tiếp tục dừng hoạt động GoBike tại Hà Nội. Ảnh: Goviet

Còn với Goviet, hiện ứng dụng này có ít dịch vụ chở khách hơn so với các đối thủ Grab, be do đó ứng dụng gọi xe này vẫn tiếp tục dừng dịch vụ GoBike tại Hà Nội. Các dịch vụ mà ứng dụng này đang tập trung vào là giao nhận thức ăn GoFood và giao hàng GoSend.

Như vậy, cho đến nay, các dịch vụ vận chuyển hành khách đã tạm dừng hoạt động tại Hà Nội gần 3 tuần để thực hiện đúng yêu cầu giãn cách. Không chỉ các ứng dụng gọi xe, các hãng taxi trên địa bàn thành phố cũng dừng mọi hoạt động chở khách để đảm bảo an toàn theo đúng yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Duy Vũ