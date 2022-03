Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” là một trong những hoạt động hấp dẫn nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” diễn ra từ ngày 25 – 27/3/2022.

Cuối tuần này, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, với chủ đề “Get on Hanoi 2022” để hưởng ứng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2022 như lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022, lễ hội du lịch Hà Nội 2022, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề...

Vào lúc 20h ngày 25/3, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” được khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là màn kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội; cùng với công chiếu phim ngắn "Hà Nội muôn màu", âm nhạc và visual art "Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ", visual art Yêu Hà Nội, trình diễn nhạc kịch và Performance Art “Get on Hanoi 2022”.

Đặc biệt “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022” còn giới thiệu các khinh khí cầu bay treo thấp trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, với 10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 01 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m).

Du lịch Hà Nội mở cửa đón khách trở lại trong trạng thái bình thường mới (Ảnh: Quang Minh)

Tại khu vườn nhãn Long Biên, chân cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên, Hà Nội), Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” được tổ chức từ 8h – 21h các ngày 25, 26 và 27/3/2022.

Trong khuôn khổ ngày hội khinh khí cầu, 22 khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022, gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m… bay lơ lửng trên bầu trời, tỏa sắc rực rỡ bên sông Hồng sẽ tạo khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Du khách sẽ được trải nghiệm bay lên cùng khinh khí cầu để ngắm Hà Nội từ trên cao.

Ngoài ra, “Get on Hanoi – Night of Dreams” là đêm hội lung linh với 22 khinh khí cầu in bóng xuống sông Hồng. Các buổi trình diễn âm nhạc trẻ trung, sôi động chào đón tất cả mọi người đến với Hà Nội. Tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động như không gian sắp đặt nghệ thuật "Tiger 2022 – Get on Hanoi" của NSƯT – đạo diễn Nghiêm Nhan và triển lãm ảnh "Xuân Hà Nội – Get on Hanoi" của một số nghệ sĩ nhiếp ảnh Thủ đô.

Quang Minh