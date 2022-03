Nhiều du khách đã chờ đợi 6 tới 7 tiếng đồng hồ trong nắng nóng để có thể bay khinh khí cầu - một hoạt động tại lễ hội khinh khí cầu đang diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên (Hà Nội).

Hàng ngàn người dân và du khách đã tới tham dự ngày hội khinh khí cầu đang diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên. Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, với chủ đề “Get on Hanoi 2022”, hưởng ứng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố

Theo thông tin từ ban tổ chức, sáng 26/3, sự kiện đã đón khoảng 5000 du khách. Tới 16h30, lượng người đổ về đây ngày càng đông, thậm chí diễn ra cảnh tắc đường ở khu vực cổng vào

Trong buổi sáng, hàng trăm du khách đã xếp hàng mua vé trải nghiệm bay khinh khí cầu. Ban tổ chức đã bán 180 vé và phải dừng bán ngay sau đó vì lượng khách quá đông, khó có thể phục vụ kịp. Khoảng 60 du khách khác phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để trải nghiệm bay vào khung giờ chiều

Vợ chồng bà Kiều Thị Vui, ông Nguyễn Văn Đệ (Sơn Tây, Hà Nội) đã mua vé từ 10h sáng nhưng tới 17h30 chiều, ông bà mới có thể tham gia bay khinh khí cầu. "Chúng tôi ở lại đây xuyên trưa để chờ đợi. Chờ 7 tiếng đồng hồ nhưng khi được bay thì vô cùng xúc động, hạnh phúc", ông bà chia sẻ

Gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đã chờ đợi từ 10h sáng tới 17h chiều mới được trải nghiệm bay khinh khí cầu. "Buổi trưa nắng nóng nên tôi thấy khá mệt mỏi, các bạn nhỏ thì mè nheo, khóc lóc. Tuy nhiên khi được bay thì cực kì hứng thú, hoàn toàn xứng đáng với công sức chờ đợi", chị Vân chia sẻ.

Tuy nhiên không phải du khách nào cũng may mắn mua được vé và kịp trải nghiệm bay khinh khí cầu. Nhiều người tiếc nuối rời đi khi số lượng cơ hội trải nghiệm dịch vụ này quá ít. Trên mạng xã hội, nhiều du khách cũng bày tỏ thất vọng khi không được trải nghiệm bay khinh khí cầu

Theo ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó ban tổ chức lễ hội khinh khí cầu này, việc tổ chức bay khinh khí cầu phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Cụ thể khinh khí cầu chỉ được bay trong điều kiện gió cấp 3 trở xuống và không mưa. Chiều 26/3, do gió quá to nên lịch bay khinh khí cầu bắt buộc phải dời từ 16h sang 17h10.

“Với những du khách đã mua vé buổi sáng mà chưa kịp tham gia bay, chúng tôi mời du khách chờ và trải nghiệm vào buổi chiều. Nếu thời tiết không thuận lợi, du khách có thể chuyển lịch bay sang ngày mai hoặc hoàn lại vé”, ông Hoàng cho hay.

Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục đổ về khu vực này vào tối 26/3 để tham gia sự kiện "Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Ha Noi - Night of Dreams". Theo ban tổ chức, đêm hoa đăng này hứa hẹn nhiều hấp dẫn, sôi động khi 22 khinh khí cầu đồng loạt được thắp sáng rực rỡ, in bóng xuống sông Hồng.

Quang Minh