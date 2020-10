Nóng giận khi chương trình "Rap Việt" bị gọi là "tấu hài", Rhymastic lỡ lời xúc phạm "King of rap" cùng các rapper ngồi ghế nóng cuộc thi này.

Tối 23/10, dư luận xôn xao bài đăng xin lỗi của rapper Rhymastic - giám khảo cuộc thi Rap Việt, gửi đến nhiều đồng nghiệp như LK. Big Daddy...

Nguồn cơn, trước đó, nhiều khán giả mỉa mai Rap Việt là "chương trình tấu hài" khi hết MC Trấn Thành đến các HLV Wowy, Karik thường xuyên pha trò, bông đùa quá đà trên sóng truyền hình. Vì bức xúc, Rhymastic đã có 2 bình luận phản pháo khán giả nhưng lại động chạm đến chương trình King of Rap cũng như các đồng nghiệp ngồi ghế nóng show này.

Cụ thể, anh viết: "Show hài mà Rap đỉnh hơn, thành công hơn show Rap yêu thích của các em đó, có cay không?". Sau đó, rapper tiếp tục thêm một bình luận: "Anh chúc cho các rapper bên em sẽ có ngày đạt được trình độ và sự thành công như các danh hài bên anh vậy".

Rhymastic nhanh chóng khiến khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan rap, sốc và giận dữ. Việc công khai dè bỉu chương trình đối thủ vốn không nên có, chưa kể anh còn xúc phạm trình độ của nhiều rapper là tiền bối hoặc cùng thời với mình như LK, Lil' Shady, Big Daddy, Đạt Maniac... là điều tối kỵ trong nghề.

Tuy vậy, Rhymastic sớm nhận ra mình lỡ lời nên viết thư dài xin lỗi đồng nghiệp và ê-kíp chương trình King of Rap. Anh nhắc tên các rapper bị mình xúc phạm trình độ như LK, Lil' Shady, Big Daddy, Đạt Maniac cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Rapper nói nếu các đồng nghiệp không tha thứ, bỏ qua có thể yêu cầu anh mọi hình thức giải quyết vụ việc này.

Bên cạnh đó, Rhymastic nói thêm, từ đầu chương trình anh đã cố tránh nhắc hay so sánh 2 chương trình Rap cùng lên sóng tháng 8.

Dàn HLV "King of Rap".

"Dù có cống hiến thế nào, vẫn luôn có những sự kỳ thị và định kiến khổng lồ từ những "Rap fan" mà chưa bao giờ xóa bỏ được. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn khá lâu từ những chiêu câu dẫn, trò kích đểu, chụp màn hình từ những đối thủ... cho đến những lời bình "chúa hề", "chẳng có chuyên môn", "rap hay do beat hay" cùng vô vàn những lời miệt thị, chia rẽ, ném đá từ chính cái cộng đồng mà chúng tôi cố gắng phát triển nó.

Có lẽ, khi những điều độc hại ấy ngày càng xuất hiện dày đặc hơn, tôi cũng bị cuốn theo nó. Vì vậy, tôi xin gửi một lời xin lỗi tiếp theo tới những Rap fan chân chính vì đã đi chệch một bước trên con đường của chúng ta. Tôi ít khi đi sai nên sẽ quay lại quỹ đạo nhanh thôi", Rhymastic chua xót nói.

Trước đó ít hôm, Rhymastic gây xôn xao khi nói "nghe rap 15 năm không biết Torai9 là ai" khi rapper này thông tin rằng anh từng từ chối lời mời ngồi ghế HLV Rap Việt. Phát ngôn của Rhymastic bị chê trách vì Torai9 thuộc thế hệ F2 của giới Rap Việt, mệnh danh là "đại tướng của Southside Rap".

Lên sóng đồng thời tháng 8, hai chương trình truyền hình thực tế về rap là Rap Việt và King of Rap luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Nếu Rap Việt là chương trình giải trí thuần chất, quy mô lớn, từ HLV, giám khảo đến host Trấn Thành đều là nghệ sĩ mainstream thì King of Rap dù quy mô nhỏ nhưng được xem là sân chơi giàu bản sắc Rap hơn.

Cẩm Lan