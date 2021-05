Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 40 người là giáo viên, giảng viên ở các trường trong cả nước.

Theo đó, có 5 người là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; 4 người là giáo viên mầm non; 2 giáo viên tiểu học; 6 giáo viên Trung học cơ sở và 21 giáo viên Trung học phổ thông tham gia ứng cử.

Cụ thể, 5 giảng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới gồm: Bùi Khánh Trang - Giảng viên Khoa Nghệ thuật biểu diễn, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai; Nguyễn Thị Hiệp - Giảng viên, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh - Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM; Phan Thị Tố Quyên - Giảng viên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng; Võ Thành Hoàng Hiếu – Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang; Bùi Thúy Nga – Huấn luyện viên cờ tướng, Trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Người dân xem, rà soát danh sách cử tri.

4 giáo viên mầm non tham gia ứng cử gồm: Y Dưng - Giáo viên mầm non hạng IV, Trường Mầm non 19/5, thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, Kon Tum; Lò Thị Thu Hà - Tổ phó tổ chuyên môn, Trường Mầm non Chiềng Lao, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Nguyễn Thị Hiểu - Trường Mầm non xã Yên Thành, huyện Yên Bình, Yên Bái; Đặng Hoàng Hà - Trường Mầm non xã An Lạc, huyện Lục Yên, Yên Bái.

2 giáo viên tiểu học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới gồm: Nguyễn Thị Minh Hiền - Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phạm Thị Thủy – Trường Tiểu học Kim Trung, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

6 giáo viên trung học cơ sở ứng cử gồm: Nguyễn Thị Kim Dung - Trường THCS Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Bùi Văn Quyết- Giáo viên THCS hạng II, Thư ký Hội đồng Trường Tiểu học và THCS Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bùi Thị Tuyết Nhung - Trường THCS Mỹ Lung (Phú Thọ); Trương Thị Kim Huệ - Trường THCS Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; Đào Thị Thu Tuệ - Trường THCS Cự Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ; Nguyễn Thu Nga - Giáo viên THCS hạng III, Tổ phó Tổ Khoa học xã hội, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

21 người ở khối Trung học phổ thông ứng cử gồm: Nguyễn Thị Bảo Trâm - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Bảo Lộc, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng; Nguyễn Thị Hà Tuyên – Giáo viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội); Vũ Thị Ngọc - Giáo viên THPT hạng III, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; Nguyễn Thị Hà - Giáo viên THPT hạng III, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, Bắc Ninh; Hà Thị Dung - Giáo viên THPT hạng II, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Trần Thị Thùy Trang - Giáo viên; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, Lâm Đồng; Nguyễn Thu Hiền - Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Hà Ánh Phượng - Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; ARất Thị Thúy Nga - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Nam Giang, Quảng Nam; Zơ Râm Duy - Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Hồng Quân - Tổ phó Tổ chuyên môn Thể dục và Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

Bà Hoàng Thị Liễu – Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình; Bùi Thị Hương - Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa; Nguyễn Thị Trang - Trường THPT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Mai Thị Hằng - Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa; Bùi Phương Chi - Trường THPT Đông Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Đinh Thị Hoa Sen - Tổ phó chuyên môn tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

Trần Thị Quỳnh - Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Kim Nguyên - Tổ phó Tổ chuyên môn Trường THPT chuyên Long An tỉnh Long An; Vũ Thị Ngọc - Giáo viên THPT hạng III, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nàng Xô Vi – Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Theo vov.vn