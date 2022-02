Những người đang có thị thực tạm thời còn hiệu lực, bao gồm học sinh, sinh viên, và đáp ứng đủ các điều kiện thị thực cũng được quay trở lại New Zealand từ ngày 13/4/2022.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand Manapou ki te Ao – viết tắt là ENZ) mới đây cho biết hoan nghênh thông báo chính thức của Chính phủ New Zealand về việc mở cửa lại biên giới cho các đối tượng, bao gồm du học sinh quốc tế.

New Zealand mở cửa cho du học sinh từ đầu tháng 3

Cụ thể, lộ trình mở cửa biên giới gồm 5 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 28/2/2022 với việc cho phép công dân New Zealand từ Úc, và sau đó là từ các nước khác, được trở về nước. Tiếp đến, từ ngày 14/3, các sinh viên có visa thuộc các chương trình đặc cách nhập cảnh đặc biệt trước đó có thể được tự cách ly tại nhà khi đến New Zealand, thay vì tại các cơ sở cách ly tập trung, trong điều kiện đáp ứng và tuân thủ tất cả những yêu cầu về sức khỏe và quy định xuất nhập cảnh. Những người đang có thị thực tạm thời còn hiệu lực, bao gồm học sinh, sinh viên, và đáp ứng đủ các điều kiện thị thực cũng được quay trở lại New Zealand từ ngày 13/4/2022.

Ngoài ra, Chính phủ New Zealand cũng công bố chương đặc cách nhập cảnh lần thứ tư, cho phép 5.000 du học sinh có thể đến New Zealand từ tháng 4 để bắt đầu kỳ nhập học thứ hai của năm học vào tháng 7. Trước đó, vào năm 2020 và 2021, Chính phủ New Zealand cũng đã có 3 đợt đặc cách nhập cảnh cho 2.250 du học sinh quốc tế.

Từ tháng 10 năm nay, quy trình xét duyệt thị thực sẽ trở lại bình thường, cho phép du học sinh quốc tế có thể nhập học New Zealand vào năm 2023.

Ông Grant McPherson - Tổng Giám đốc Điều hành của ENZ nói đây là một cơ hội để tái xây dựng và tái định hình lại giáo dục quốc tế. Các giai đoạn trong lộ trình mở cửa biên giới cho phép sự trở lại của các nhóm du học sinh trong năm 2022. Thông tin chi tiết về chương trình đặc cách nhập cảnh mới nhất dành cho du học sinh sẽ được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Di trú trong thời gian tới.

Ông Grant McPherson cho biết sự đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm giáo dục thông qua hình thức giảng dạy trực tuyến, du học bán phần và du học tại chỗ trong những năm gần đây, vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong tương lai.

Doãn Hùng