Mực nhảy tiền triệu mỗi kg vẫn không có để bán



Mực nhảy Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là một món ăn ngon nức tiếng. Mực nhảy ở Hà Tĩnh được những người thợ lành nghề đi câu trong đêm, đưa về bán lại cho các chủ bè. Mỗi kg mực nhảy được bán với giá từ 700 triệu đống đến 1 triệu đồng nhưng vẫn cháy hàng.

Mực nhảy còn gọi là mực đang bơi, sống nên nhảy tanh tách, nhấp nháy (Ảnh: Thiện Lương)

Mực nhảy có thể chế biến nhiều món khác nhau như luộc, hấp, gỏi, nướng tươi, xào... nhưng đơn giản và giữ được nguyên hương vị giòn, ngọt của mực là để nguyên con rửa sạch, cho vào nồi luộc vài phút vớt ra ngay. Gia vị không thể thiếu khi ăn là mù tạt hoặc nước mắm gừng, lá lốt...

Đặc sản cua Cà Mau tăng giá kỷ lục

Những ngày cận dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá cua Cà Mau tăng khá cao, đặc biệt là cua gạch. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Trí, cua gạch có giá đến 800.000 đồng/kg (loại 400 gram trở lên), còn cua gạch từ 300 gram đến dưới 400 gram có giá 750.000 đồng/kg. So với ngày thường, giá này tăng từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/kg (tùy loại). Một số loại cua thịt khác như cua y, yếm vuông… hiện nay có giá khoảng 300.000 đồng/kg trở lên. Mức giá này cũng tăng trên dưới 50.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cua tăng mạnh là do vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới nên nhu cầu mua cua biển làm quà biếu, thức ăn… tăng cao.

Đặc sản cá mặt quỷ về Hà Nội giá 2-3 triệu đồng/kg

Theo GiadinhNet, cá mặt quỷ được biết đến là một loài cá mang vẻ ngoài vô cùng xấu xí với vảy rất cứng, trông xù xì, thô ráp, màu sắc giống hệt như những rạn san hô đã chết. Loài cá này được gọi là hung thần siêu độc dưới đáy đại dương vì đây là loại có lọt top những loài cá độc nhất thế giới. Trên lưng của cá mặt quỷ có 13 vây lưng có chứa độc tố mạnh.

Cá mặt quỷ (Ảnh: GiadinhNet)

Tuy sở hữu hình dạng vô cùng xấu xí và đáng sợ nhưng loài cá này lại mang đến nguồn dinh dưỡng khổng lồ cho con người. Tại Việt Nam, du khách có thể thưởng thức được loài cá này trong những chuyến du lịch Nha Trang, Phú Yên, Bình Thuận,... Giá một con cá mặt quỷ, trọng lượng 1,2-3kg, ở Hà Nội dao động từ 3-9 triệu đồng, đắt gấp nhiều lần loại hải sản cao cấp khác.



Giá gas giảm mạnh



Từ 7h30' ngày 1/5, giá gas giảm từ 1.583-1.604 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương 19.000 đồng/bình (12kg). Giá gas bán lẻ dao động từ 361.000 - 384.000 đồng/bình 12kg; 1.439.000 đồng/bình 45kg và 1.599.000 đồng/bình 50kg.



Nguyên nhân khiến giá gas giảm là do giá gas thế giới bình quân tháng 5/2021 giảm 60 USD/tấn so với tháng 4/2021.

Tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 2 giá gas hạ nhiệt với tổng mức giảm gần 40.000 đồng/bình 12 kg.



Rau kim cương giá đắt, cháy hàng



Gần đây, rau kim cương hay còn gọi là rau bông tuyết bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội, được người dân ráo riết lùng mua. Loại rau này có lá dày, trên mặt lá và thân có nhiều hạt lấp lánh như những bông tuyết trắng còn đọng lại. Đáng chú ý, giá thành của loại rau này không hề rẻ, lên tới 150.000 đồng/kg, song vẫn khiến nhiều người tò mò muốn một lần được thưởng thức. Rau kim cương có vị tươi mát, giòn, vị mặn nhẹ, lá mềm ngon ngọt và có thể ăn sống nên được khách ưa chuộng.

Rau bông tuyết (rau kim cương) khiến nhiều chị em tò mò lùng mua.

Theo chị Lê Thị Duyên ở Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội), rau bông tuyết có xuất xứ từ vùng sa mạc của Nam Phi. Chúng còn có tên gọi khác là rau kim cương để thấy được độ quý và hiếm của loại rau này. Song, một vài năm gần đây, rau được du nhập về Việt Nam và được một số nhà vườn ở Đà Lạt trồng để cung ứng ra thị trường.



Ớt Quảng Ngãi, hành củ rớt giá kỷ lục



Zing thông tin, hiện thương lái thu mua ớt ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) với giá chỉ 10.000 đồng cho 3 kg ớt trái, giá thấp nhất từ trước đến nay. Ớt liên tục rớt giá khiến hàng nghìn nông dân Quảng Ngãi đối mặt với nhiều khó khăn. Ớt bán không đủ trả tiền thuê nhân công, nhiều nông dân xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bỏ mặc ớt đã chín trên ruộng.



Trong tình cảnh tương tự, người trồng hành ở Bình Định cũng đã lao đao vì hành củ rớt giá kỷ lục. Báo Dân Trí cho biết, hiện giá hành tím, hành hương ở Bình Định dao động chỉ từ 5.000-10.000 đồng/kg nhưng vẫn không bán được. Trong khi đó, ccó năm, hành hương khô được người dân bán với giá 60.000 đồng/kg. Chính quyền địa phương tính phương án "giải cứu" hành giúp nông dân.



Giá nhà tăng mạnh do giá cát, thép cao kỷ lục



Theo VTV, giá thép xây dựng hiện vào khoảng 18.700-18.800 đồng/kg. Mức giá này cao hơn trên 40% so với thời điểm cuối quý III/2020. Các nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ mất toàn bộ lợi nhuận thi công, thậm chí là phá sản do tình hình giá thép tăng đột biến. Trước tình hình giá thép tăng cao kỷ lục, chung cư chào bán ra thị trường đang đối diện nguy cơ tăng giá, tác động không nhỏ đến người tiêu dùng.

Hiện giá thép xây dựng khoảng 18.700-18.800 đồng/kg. (Ảnh: NLĐ)

Trong khi đó, từ sau Tết Nguyên đán, giá cát ở miền Tây tăng chóng mặt. Cụ thể, theo Báo Dân Trí, giá cát lấp (loại tốt) các doanh nghiệp bán ra tại bãi từ 180.000-200.000 đồng/ m3, cát xây tô 280.000 đồng/m3, cát đổ bê tông 320.000 đồng/m3. Giá cát tăng cao khiến không ít dự án, công trình bị đình trệ. Nhiều doanh nghiệp đã trúng thầu "khóc ròng" vì giá cát.



Giá thịt lợn giảm, thịt gia cầm có thể sẽ tăng



Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt lợn trong tháng 4 đã giảm 1,75% so với tháng trước đó. Giá lợn hơi tại nhiều địa phương trên cả nước đã hạ nhiệt, dao động từ 70.000-73.000 đồng/kg. Giá thịt lợn ở mức thấp, trong khoảng 60.000-165.000 đồng/kg. Giá thịt lợn giảm do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, nguồn cung thịt lợn đảm bảo. Theo đó, giá thịt quay, giò, chả trong tháng 4 cũng giảm 0,46% so với tháng trước.



Trong tháng 4, giá thịt gà và trứng các loại giảm lần lượt 0,22% và 1,2% so với tháng trước do nguồn cung dồi dào. Song, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong khoảng từ tháng 5 trở đi nguồn cung thịt gia cầm sẽ bị thiếu hụt nếu người chăn nuôi vẫn tiếp tục bỏ chuồng, không tái đàn. Nếu người dân nuôi không duy trì quy mô như hiện tại thì nguy cơ thiếu sản phẩm thịt gà vào quý II và quý III năm nay.



Mận cơm giá rẻ như cho, bằng 1/3 cốc trà đá



Hiện các điểm trồng mận cơm tại xã Chiềng Cọ, Chiềng Ngần,... (TP.Sơn La) đang vào trong mùa thu hoạch và rất sai quả. Nhưng so với mọi năm vào thời điểm này thì giá mận cơm năm nay rẻ đến bất ngờ khi không vượt quá 5.000 đồng/kg, thậm chí người trồng mận phải bán với giá 1.000 đồng/kg để tránh lãng phí.



Giá mận rớt thảm một phần là do chưa kịp thu hoạch quả đã chín rụng. Một nguyên nhân nữa là do loại mận này năm nay rất sai quả nên sản lượng thu hoạch cũng tăng đáng kể. Các hộ trồng mận đều tự phát, chưa có các thương lái hay doanh nghiệp đứng ra thu mua. Hơn nữa, giá mận cơm lao dốc còn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng tiêu thụ cũng chậm, sức mua yếu dần.



