Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) xử lý container tồn tại cảng Cát Lái. Đối với các container hàng nhập đang tồn bãi tại Tân Cảng – Cát Lái (TCCL), đề nghị khách hàng nhanh chóng nhận hàng hoặc chuyển cảng đích, cho hàng đi các cơ sở dịch vụ khác thuộc hệ thống TCSG. Trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ chuyển cảng do TCSG cung cấp đối với container hàng khô thông thường tồn bãi trên 15 ngày tính tới thời điểm đăng ký, khi năng lực đáp ứng được, TCSG sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển và nâng hạ hai đầu về 4 cơ sở thuộc TCSG là: ICD Tân Cảng – Long Bình, ICD Tân Cảng – Nhơn Trạch, ICD Tân Cảng – Sóng Thần, Tân Cảng Hải Phòng. Trong giai đoạn cao điểm do giãn cách xã hội, TCCL sẽ áp dụng tạm ngưng chuyển container hàng nhập từ khu vực Cái Mép về cảng đích Cát Lái để giao hàng cho khách, ngoại trừ các lô hàng do khách hàng cam kết nhận hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày container được dỡ lên bãi cảng TCCL và được Trung tâm điều độ cảng xác nhận đủ năng lực thực hiện. Đồng thời, TCCL tạm ngưng tiếp nhận hàng nhập tàu chiếm dung lượng bãi cao. Trong trường hợp đặc biệt, khi có đề nghị từ hãng tàu, khách hàng, căn cứ tình hình thực tế, TCSG có thể xem xét giải quyết. “Sẽ miễn phí 100% chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng. Đối với container rỗng chưa có kế hoạch xuất tàu/đóng hàng, TCSG sẽ chủ động chuyển giảm tải miễn phí từ cảng Cát Lát về các depot thuộc hệ thống TCSG. Quảng Định