Điều hòa hạng sang giảm 15 triệu, tủ lạnh giá thấp hiếm có

Nhiều sản phẩm tivi, tủ lạnh, điều hòa,... đang được giảm giá mạnh chưa từng có. Trong đó, nhiều mẫu điều hòa hạng sang, tiết kiệm điện, mới ra mắt giảm hơn chục triệu đồng, có mẫu giảm 15 triệu đồng. Còn các dòng điều hòa bình dân hạ giá tới hơn 50%.

Mặt hàng tủ lạnh cũng đang có giá thấp hiếm có. Đặc biệt, nhiều tủ lạnh dung tích lớn, loại hai cánh và side by side của Samsung, Panasonic, LG hiện được giảm giá từ 17-30%. Đây là cơ hội mua sắm tốt cho người tiêu dùng. Bởi tủ lạnh dung tích lớn ít khi giảm giá "sốc" dù nhiều mẫu ra mắt thị trường được 3-4 năm.

Giá cá hồi giảm mạnh, xương cá hồi chỉ 10 nghìn/kg

Từ trước tới nay, cá hồi được xếp vào hàng hải sản “nhà giàu” vì giá đắt đỏ. Nhưng gần đây, giá cá hồi giảm chưa từng có. Giá cá hồi Na Uy nguyên con giảm còn 270.000 đồng/kg; cá fillet giảm từ 500.000 đồng/kg xuống còn 390.000 đồng/kg; đuôi cá hồi giảm 100.000 đồng/kg xuống 220.000 đồng/kg.

Giá cá hồi nhập khẩu giảm mạnh

Đặc biệt, xương loại cá này hiện chỉ còn 10.000-20.000 đồng/kg, song muốn ăn phải canh giờ đi mua.

Tôm hùm giảm giá 50%, cá mú bị bỏ đói, nghìn tấn ngao ứ đọng

Chưa năm nào, người nuôi hải sản lại khó khăn như năm nay. Tôm hùm rớt còn nửa giá. Hiện tôm hùm bông loại 1 giá còn 600.000-650.000 đồng/kg, loại 2 còn 450.000-500.000 đồng/kg, loại 3 chỉ 300.000 đồng/kg.

Không chỉ tôm hùm, người nuôi cá mú tại TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng đứng ngồi không yên vì không bán được, có những hộ nuôi tồn cả trăm tấn cá mú. Nếu xuất bán được thì cũng lỗ tới 30.000-40.000 đồng/kg. Hiện, giá cá loại 1 cũng chỉ ở mức 115.000-119.000 đồng/kg. Giá cá rớt thảm, khách mua cũng không có nhiều hộ nuôi cá đành bỏ đói, 4-5 ngày mới cho ăn cá một lần.

Người nuôi ngao ở Kim Sơn (Ninh Bình) cũng kêu trời vì giá bán chạm đáy mà không có thương lái tới mua. Hiện giá ngao hai cùi tại Vân Đồn (Quảng Ninh) giảm xuống thấp, còn 30.000 đồng/kg ngao to và hơn 10.000 đồng/kg ngao nhỏ.

Thị trường bánh trung thu: Cửa hàng ảm đạm, chợ mạng nhan nhản



Khác hẳn với không khí sôi động của mọi năm, hiện lượng người mua bánh trung thu tại TP.HCM rất thưa thớt khiến nhiều cửa hàng lo ngại về tình trạng buôn bán ế ẩm.



Trong khi đó, trên chợ mạng, các loại bánh trung thu giá siêu rẻ được bày bán nhan nhản, giá chỉ 2.000-3.000 đồng/chiếc, với đủ vị nhân như khoai môn, trà sữa, trứng chảy, trứng muối... Một số tiểu thương cho biết, các loại bánh trung thu giá rẻ đa phần đều là hàng Trung Quốc.

Bánh trung thu trứng chảy rao bán tràn ngập trên "chợ mạng"

Bánh trung thu trứng chảy gây sốt cũng có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại bánh này có giá bán siêu rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng/hộp, thậm chí còn bán theo cân.





Lợn Thái Lan đổ về, giá thịt trong nước giảm mạnh



Tốc độ tái đàn tốt, cộng với việc nhập khẩu lượng lớn thịt lợn từ các nước, đặc biệt trong 2 tháng qua đã nhập tới gần 100.000 con lợn sống từ Thái Lan về giết thịt làm thực phẩm, đã kéo giá thịt lợn trong nước giảm mạnh.



Một tuần lại đây, giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng 15.000-18.000 đồng/kg so với thời điểm cao nhất, xuống mức 77.000-83.000 đồng/kg. Giá thịt lợn ở chợ đầu mối, siêu thị theo đó cũng dần hạ nhiệt. Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, giá thịt lợn còn 140.000-220.000 đồng/kg tuỳ loại.



Thịt gà nhập khẩu rẻ bất thường



Từ đầu năm đến nay, giá gà công nghiệp (gà lông trắng) xuất chuồng thường xuyên ở mức dưới giá thành khiến người chăn nuôi thua lỗ. Ngoài nguyên nhân tiêu thụ gặp khó do Covid-19 còn có lý do là phải cạnh tranh với thịt gà nhập khẩu giá rẻ. Hiện thịt gà đông lạnh bán nguyên thùng có nhiều loại giá dưới 25.000 đồng/kg, đùi gà giá chỉ 18.000 đồng/kg.



Đến giữa tháng 4, Việt Nam nhập khẩu hơn 78.376 tấn thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019, đẩy thịt gà công nghiệp vào cơn khủng hoảng thừa trầm trọng.



Giá mít Thái tăng, giá bưởi Phúc Trạch rẻ bất ngờ



Trong khi giá nhiều loại trái cây ở mức thấp thì giá mít Thái tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng thêm ít nhất 10.000-12.000 đồng/kg so với cách đây hơn 1 tháng. Ngày 19/8, mít Thái loại 1 giá 34.000-36.000 đồng/kg; mít loại 2 giá 18.000-20.000 đồng/kg.

Chợ bán bưởi đặc sản.

Ngược lại, bưởi Phúc Trạch (đặc sản của huyện miền núi Hương Khê - Hà Tĩnh) giá giảm sâu. Hàng năm, bưởi mua tại vườn có giá sỉ khoảng 40.000 đồng/quả, có những năm bán lẻ 120.000 đồng/quả. Năm nay, giá giảm xuống còn khoảng 30.000 đồng. Nguyên nhân là do sản lượng tăng, lại ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng tiêu thụ ít hơn, khó khăn trong công tác vận chuyển.



Hàng nghìn đôi giày, quần áo giả hàng hiệu



Ngày 26/8, lực lượng chức năng ở Bình Dương phát hiện 3 vụ sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu và mua bán hàng nhập khẩu không ghi nhãn phụ, nghi vấn nhập lậu với tổng số hơn 4.600 đôi giày.



Còn tại Lạng Sơn, ngày 25/8, Đội QLTT số 6 kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang ở phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn đang bày bán gần 380 sản phẩm mang các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.



Cũng liên quan đến hàng giả, hàng nhái, ngày 24/8, lực lượng chức năng tại Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo ở Hoàng Mai, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 1.038 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn Louis vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Burberry, Nike, Gucci, Balenciga và 1009 chiếc áo, váy là hàng hóa do nước ngoài sản xuất.



Chè đậu đỏ gây sốt ngày Thất tịch



Chè đậu đỏ hay còn gọi món ăn “thoát ế” gây sốt trong ngày Thất tịch (7/7 âm lịch). Nhiều người trẻ săn lùng khắp các quán hàng để mong mua được "tiên dược".

Các món ăn liên quan đến đậu đỏ đắt hàng trong ngày Thất tịch

Vào ngày Thất tịch, không chỉ có chè đậu đỏ mà còn có tào phớ đậu đỏ, đậu đỏ trân châu, đậu đỏ hạt sen, tàu hũ đậu đỏ,... được rao bán la liệt với giá từ 15.000-50.000 đồng/cốc để chiều lòng các FA.



Thanh long ở vườn giá rẻ như cho, ra Hà Nội đắt gấp 25 lần



Các nhà vườn ở Đồng Nai đang phải bán thanh long với giá rẻ như cho, chỉ 2.000-5.000 đồng/kg. Thương lái còn chọn lựa kỹ, thành ra tỷ lệ thanh long loại 2 và 3 rất cao. Loại này chỉ bán được với giá vài trăm đồng/kg.



Song, trái với giá tại vườn, ở chợ Hà Nội, thanh long có giá đắt đỏ. Tại một sạp hàng trái cây ở chợ Đại Từ (Hoàng Mai), thanh long ruột đỏ loại 1 giá tới 55.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng loại tương tự giá 50.000 đồng/kg.



