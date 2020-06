Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5 có sự thay đổi khá rõ rệt giữa các vị trí xếp hạng. Trong đó, 3 mẫu xe Kia Soluto, Toyota Fortuner, Mazda CX-5 trượt top, VinFast lần đầu tiên góp mặt với hai đại diện là Fadil và Lux A2.0.

Tháng 5 vừa qua, thị trường xe ô tô Việt ghi nhận nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá xe của hầu hết các hãng, đại lý xe hiện hành. Nhờ đó, doanh số xe bán ra cũng có phần thay đổi theo hướng tích cực. Điều đó thể hiện rõ nét khi doanh số của 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 5 đều tăng trưởng thậm chí có mẫu xe bán chạy gấp đôi so với tháng 4 theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)

Tuy nhiên, vị trí xếp hạng các mẫu xe trong Top này có nhiều thay đổi rõ rệt. Cụ thể, Toyota Vios vẫn giữ nguyên ngôi vị đứng đầu. Honda CR-V đánh bại Hyundai Accent vươn lên vị trí thứ 2. Ba mẫu xe Kia Soluto, Toyota Fortuner,Mazda CX-5 trượt top. Bất ngờ lớn nhất trong danh sách top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam lần này là việc VinFast lần đầu tiên có mặt và thậm chí có tới 2 đại diện là Fadil và Lux A2.0 ở các vị trí thứ 4 và thứ 8.

Toyota Vios: 1.958 xe

Tháng 5, Toyota Vios vẫn vững vàng với vị thế dẫn đầu Top xe bán chạy với doanh số đạt 1.958 xe bán ra tăng mạnh đến 77% so với tháng trước đạt 1.106 xe và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2.145 xe.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, Toyota Vios đạt 9.423 xe bán ra tăng 4 % so với 5 tháng đầu năm ngoái.

Toyota Vios thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng. Thời gian tới, nếu được áp dụng giảm 50% thuế trước bạ, giá lăn bánh của mẫu xe này sẽ được giảm đáng kể từ 25-38 triệu đồng.

Honda CR-V: 1.581 xe

Nhờ liên tục được hãng, đại lý điều chỉnh giảm giá mạnh lên đến 150 triệu đồng trong tháng 5, mẫu xe Honda CR-V đã có doanh số tăng khá mạnh, từ đó đánh bại Hyundai Accent vươn lên đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng lần này.

Theo đó, tháng 5 vừa qua, Honda CR-V đạt 1. 581 xe được trao đến tay người tiêu dùng, tăng 284,7% so với tháng trước chỉ đạt 411 xe và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.317 xe bán ra.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này đạt 3.618 xe giảm hơn 49% so với 5 tháng đầu năm ngoái đạt 7.127 xe xuất xưởng.

Hiện tại, Honda CR-V đang được Honda nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, ở thế hệ mới 2020, mẫu xe này sẽ chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam.

Ford Ranger: 1.176 xe

Sau kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi để giảm hơn 1 nửa doanh số trong tháng 4, sang tháng 5, mẫu xe Ford Ranger đã được kích cầu mạnh mẽ bằng chương trình giảm giá tới 120 triệu đồng. Nhờ đó doanh số bán ra của mẫu xe này cũng tăng trưởng mạnh mẽ đạt 1.176 xe bán ra tăng 144% so với tháng 4 đạt 695 xe. Và... tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.100 xe.

Tính chung từ tháng 1 đến thời điểm này có tới 3.622 chiếc được bán ra giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 4.324 chiếc.

Ford Ranger thế hệ mới 2020 hiện có giá bán dao động từ 616 triệu đồng đến 1,198 tỷ đồng. Doanh số trên không phản ánh được sức hút của Ranger bởi do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Việt do việc nhập khẩu khó khăn kể từ đầu năm. Thậm chí sang tháng 6, mẫu xe này hiện đang khan hàng và có Ford Ranger bản XLS 2.2L 4x2 AT đang bán "kèm lạc".

Vinfast Fadil: 1.156 xe

Lần đầu tiên được công bố doanh số bán hàng, Vinfast Fadil đã lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng. Với tổng số 1.156 xe bán ra chỉ trong tháng 5/2020, VinFast Fadil đã đánh bại đối thủ Hyundai Grand i10 và đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Với kết quả này, VinFast Fadil hiển nhiên dẫn đầu phân khúc A, lật đổ thế “độc tôn”trong suốt thời gian qua của Hyundai Grand i10.

Hiện nay, VinFast Fadil có 3 phiên bản với giá niêm yết dao động tử 414,9-491,9 triệu đồng.

Hyundai Accent: 1.128 xe

Dù tăng doanh số mạnh nhưng Hyundai Accent vẫn tụt đến 3 bậc so với tháng trước, xuống vị trí thứ 5 trong danh sách lần này. Theo đó, tháng qua, mẫu xe này đạt 1.128 xe được giao đến khách hàng tăng 82,5% so với tháng trước đạt 618 xe. Con số này giảm 28.8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.585 xe.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm nay, Hyundai Accent đạt 6.186 xe bán ra giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Accent là mẫu xe Sedan hạng B, được lắp ráp trong nước vào năm 2018 và được phân phối với 4 phiên bản có giá niêm yết từ 426-542 triệu đồng.



Hyundai Gran i10: 1.076 xe

Đứng vị trí thứ 6 là Hyundai Grand i10 với 1.076 xe tăng trưởng đến 136% so với tháng trước chỉ đạt 456 xe. Dù vậy, mẫu xe này vẫn bị tụt xuống 1 bậc so với tháng trước và bị VinFast Fadil cướp mất ngôi vương trong phân khúc xe hạng A.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, Hyundai Grand i10 có 5.392 xe được bán ra giảm 25% so với 5 tháng đầu năm ngoái đạt 7.222 xe.

Grand i10 hiện có 9 phiên bản với hai lựa chọn về động cơ gồm Kappa 1.0L MPI và Kappa 1.2L MPI. Xe đang có giá niêm yết từ 315 - 415 triệu đồng tùy phiên bản.

Mitsubíhi Xpander: 685 xe

Mẫu xe đa dụng giá rẻ Mitsubishi Xpander tháng qua đạt 685 xe được giao đến khách hàng tăng mạnh 80,3% so với tháng trước đạt 380 xe. Nhờ đó, mẫu xe này đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 7, tăng 3 bậc so với tháng trước.

Nguyên nhân khiến doanh số bán ra của Xpander mấy tháng gần đây liên tục bị tụt thứ hạng là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nguồn cung gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, việc ra mắt Xpander phiên bản lắp ráp trong nước ngay đầu tháng 6, đón đầu chính sách giảm 50% phí trước bạ sẽ giúp Xpander có thể sẽ có thể bứt phá trong thời gian tới.

Vinfast Lux A2.0: 682 xe

Cũng giống người anh em Fadil, Vinfast Lux A2.0 cũng lần đầu tiên được công bố doanh số bán xe và gây ấn tượng khi xếp vị trí thứ 8 trong Top 10 xe bán chạy tháng 5.

Cụ thể trong tháng 5/2020, mẫu xe này đạt 682 xe bán ra.

Vinfast Lux A2.0 hiện có 4 phiên bản với giá xe dao động từ 1,129-1,378 tỷ đồng.

Hyundai SantaFe: 665 xe

Hyundai SantaFe góp mặt vào Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5 thay vị trí của mẫu xe Kia Cerato trong tháng trước.

Theo đó, tháng qua, mẫu xe này đạt doanh số bán ra là 665 xe tăng mạnh 124,6% so với tháng trước chỉ đạt 296 xe bán ra.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, SantaFe đạt 2.816 xe bán ra.

Với 6 phiên bản được phân phối ở Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2020 hiện có mức giá dao động từ 995-1.245 triệu đồng.

Mazda 3: 652 xe

Mazda3 đứng ở vị trí cuối bảng với doanh số 652 xe được giao đến tay khách hàng, trước đó trong tháng 4 Mazda3 bị đá văng khỏi Top 10 xe bán chạy nhất khi chỉ đạt 306 xe được bán ra.

Mazda3 đang được rao bán song song cả bản cũ và bản mới. Trong đó, giá xe Mazda3 đời mới 2020 dao động từ 759 - 939 triệu đồng và đời cũ 2019 là 669 - 750 triệu đồng (chưa bao gồm ưu đãi).

Trên thực tế, nhìn vào doanh số trên có thể thấy Mazda3 thế hệ mới gặp nhiều khó khăn khi ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc dù có nhiều cải tiến đột phá.

