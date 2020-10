Tổng thống Donald Trump, dù chưa bình phục hoàn toàn khỏi Covid-19, vẫn có một số biểu hiện cho thấy ông không định tuân thủ các phương pháp phòng chống.

Quyết định xuất viện sớm của Tổng thống Donald Trump, dù chưa bình phục hoàn toàn khỏi Covid-19, đã gây nên nỗi lo mới đối với các nhân viên phục vụ trong Nhà Trắng, những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm nếu ông Trump không tuân thủ các quy trình cách ly nghiêm ngặt.

Trong suốt thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, các nhân viên Nhà Trắng như bảo vệ, đầu bếp cùng các thành viên Cơ quan Mật vụ Mỹ vẫn phải liên tục làm việc tại nơi hiện đang là điểm nóng của virus SARS-CoV-2, với hơn một chục trường hợp được ghi nhận chỉ trong tuần này.

Tổng thống Donald Trump, dù vẫn chưa bình phục hoàn toàn khỏi Covid-19, vẫn có một số biểu hiện cho thấy ông không có ý định tuân thủ các phương pháp phòng chống tốt nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng vào tối hôm 5/10 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã ngay lập tức tháo khẩu trang khi đứng tạo dáng trước các phóng viên ảnh trên ban công lối vào Nhà Trắng. Ông Trump sau đó đã bị bắt gặp đứng cùng rất nhiều người khác, khi đang quay video kêu gọi người dân Mỹ đừng nên lo sợ Covid-19.

Theo hãng thông tấn AP, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết đang “thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết” để bảo vệ không chỉ gia đình của tổng thống Mỹ, mà còn là mọi nhân viên làm việc tại trong khuôn viên Nhà Trắng, sao cho phù hợp với các hướng dẫn và phương pháp tốt nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Ông Deere cũng nói thêm rằng, việc tiếp cận Tổng thống Trump sẽ bị hạn chế đáng kể và những người ở gần ông phải mặc đồ bảo hộ thích hợp.

Dù vậy, không khí bên trong Nhà Trắng vẫn không vì thế mà bớt ảm đạm, khi các nhân viên đều lo sợ họ có thể đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2, và phải đương đầu với một thực tại mới tại nơi mà họ từng coi như vùng an toàn của mình, với những ghi nhận đầy mâu thuẫn về tình trạng sức khỏe của tổng thống Trump, cũng như thiếu đi nguồn cung cấp thông tin nội bộ về công tác phòng chống dịch.

Dù nhiều người đã biết về việc Tổng thống Donald Trump bị xét nghiệm dương tính với Covid-19 từ các ghi nhận của giới truyền thông, và Nhà Trắng thậm chí còn biết rõ một số nhân viên có thể tiếp xúc với những người được xem là nguồn lây nhiễm F1, nhưng phải mãi đến đêm Chủ nhật, tức gần 3 ngày sau khi Tổng thống Trump bị chẩn đoán dương tính, Nhà Trắng mới gửi công văn khuyến cáo đến toàn thể nhân viên "về nhà ngay lập tức" nếu có biểu hiện một số triệu chứng của Covid-19.

Tuy nhiên, công văn không đề cập đến tình hình bùng phát Covid-19 bên trong Nhà Trắng, và chỉ khuyến cáo các nhân viên có biểu hiện nhiễm bệnh liên hệ với bác sĩ cá nhân của mình, thay vì Đơn vị Y tế của Nhà Trắng.

Một số nhân viên, đặc vụ tiết lộ với AP rằng họ lo ngại về thái độ dửng dưng của Nhà Trắng trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Họ cho biết, nhiều đồng nghiệp của họ dù rất tức giận nhưng không thể làm được gì khác.

Một đặc vụ tiết lộ, sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 5/10, anh có cảm giác bản thân và một số đồng nghiệp không bị lây chéo là nhờ…thần may mắn.

Một số đặc vụ giấu tên khác còn chỉ ra những khác biệt giữa việc phải đối mặt với các mối đe dọa bên ngoài mà họ từng được huấn luyện, như một khẩu súng, một quả bom hoặc một loại vũ khí sinh học nào đó, với việc bị đặt vào một mối đe dọa ngoài dự tính bởi những hành vi mà họ cho là liều lĩnh.

Giới chức Cơ quan Mật vụ Mỹ dù từ chối tiết lộ có bao nhiêu nhân viên của họ có kết quả dương tính với Covid-19 hoặc đang bi cách ly, với lý do riêng tư và bảo mật, nhưng vẫn thừa nhận ở thời điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử, có hàng nghìn đặc vụ bị cho là đang phải làm nhiệm vụ ở những điểm nóng Covid-19, và bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính đều có thể dễ bị buộc tạm thôi việc.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ Julia McMurray cho hay, cơ quan này hiện đang thực hiện “mọi biện pháp phòng ngừa để giữ cho những người được bảo vệ, nhân viên và gia đình của họ nói riêng, cũng như người dân Mỹ nói chung, được an toàn và khỏe mạnh”.

Tổng thống Donald Trump hiện đã về chung sống với Đệ Nhất Phu nhân Melania Trump, người cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong khu nhà điều hành gần Cánh phía Đông của Nhà Trắng.

Theo Kate Andersen Brower, tác giả cuốn “The Residence: Inside the Private World of The White House” (tạm dịch Nơi cư trú: Bên trong thế giới riêng tư của Nhà Trắng), khu vực này thường được phục vụ bởi một đội ngũ nhân viên khoảng 100 người, bao gồm người giúp việc, đầu bếp, nhân viên chăm sóc cây cỏ, sân vườn và từ 5 đến 6 quản gia - những người có mối tương tác gần nhất với Tổng thống Mỹ.

Khu vực Cánh phía Đông hiện đã thực hiện một số biện pháp phòng chống Covid-19 cẩn thận hơn so với các phần còn lại trong khuôn viên Nhà Trắng, như khuyến khích những nhân viên khu vực này có thể làm việc tại nhà, và yêu cầu các nhân viên thường trực phải đeo khẩu trang mọi lúc kể từ tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, bà Kate Brower, qua những cuộc nói chuyện với 3 cựu nhân Nhà Trắng, tiết lộ họ vẫn bày tỏ lo ngại về sức khỏe của các nhân viên hiện tại. Dù các quản gia phục gia đình Tổng thống Trump luôn cảm thấy được bảo vệ an toàn, nhưng vẫn chưa rõ các nhân viên còn lại có nguy cơ bị lây nhiễm hay không.

Hôm 5/10, bà Stephanie Grisham, người phát ngôn viên của Đệ Nhất Phu nhân, có cho biết "tất cả các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên thường trực.", dù không nêu rõ chi tiết của những biện pháp này

Đến hôm 6/10, văn phòng Đệ Nhất Phu tiếp tục phát hành một bản ghi nhớ, nêu rõ các biện pháp phòng ngừa và an toàn sức khỏe đã được áp dụng tại khu nhà điều hành, bao gồm việc áp dụng các chính sách khử trùng theo tiêu chuẩn bệnh viện, khuyến khích “làm việc từ xa tối đa” và lắp đặt thêm các hệ thống lọc và khử trùng.

Các nhân viên thường trực đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với gia đình Tổng thống Trump sẽ được kiểm tra y tế hàng ngày, và các nhân viên hỗ trợ sẽ được kiểm tra sau mỗi 48 giờ. Kể từ khi Tổng thống và Đệ Nhất Phu nhân Trump có kết quả dương tính với Covid-19, các nhân viên đều đã được mặc đồ bảo hộ đầy đủ.

"Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cư trú là điều quan trọng hàng đầu đối với gia đình tổng thống Mỹ," bản ghi nhớ nêu rõ.

Trái ngược với Cánh phía Đông, Cánh phía Tây của Nhà Trắng vẫn chưa thực hiện các quy định an toàn mới, như bắt buộc các nhân viên phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khu vực này đã trở nên trống trải hơn đáng kể từ hôm 5/10, với việc nhiều nhân viên tại đây được phép làm việc ở nhà vào những thời điểm họ không bị yêu cầu phải có mặt tại chỗ làm.

Theo ghi nhận của AP hôm 5/10, tại Cánh phía Tây chỉ có một nhân viên duy nhất còn làm việc trong văn phòng báo chí ở tầng trệt, nơi có hai nhân viên y tế đang thực hiện các xét nghiệm Covid-19. Xung quanh họ là những bàn làm việc trống rỗng.

Đây không phải là lần đầu tiên một ổ dịch virus bùng phát ngay bên trong Nhà Trắng. Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, trong đại dịch cúm vào năm 1918, Tổng thống Woodrow Wilson, các thành viên trong gia đình ông, cùng một số nhân viên nhà Nhà Trắng như thư ký tổng thống và một số nhân viên mật vụ, đều bị nhiễm cúm. Toàn bộ trong số họ phải nhập viện nhưng đã may mắn bình phục.

Việt Anh

