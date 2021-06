Mỹ đang đi trên một chặng đường ngược dốc tiến tới mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19 cho 70% dân số trưởng thành vào ngày 4/7.

Trong nỗ lực đạt được mục tiêu này, giới chức Mỹ đã và đang triển khai một loạt sáng kiến để khuyến khích những người chưa đi tiêm thay đổi quyết định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 2/6. Ảnh: US News

Đến nay, 63% số người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm một liều vắc xin Covid-19, và trung bình khoảng 371.000 người được thêm vào danh sách này mỗi ngày trong tuần trước, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. Nhưng để hoàn thành mục tiêu mà ông Biden đề ra vào ngày 4/7, con số này phải đạt khoảng 564.000 người.

Theo CNN, kỳ nghỉ cuối tuần có thể làm trì hoãn việc thu thập dữ liệu nhưng số mũi tiêm đã trên đà giảm từ những ngày trước. Khoảng 18 triệu người trưởng thành nữa cần tiêm ít nhất một liều thì mới đạt tỷ lệ 70%. Với tiến độ tiêm chủng hiện tại, Mỹ sẽ cán mốc 68% vào ngày 4/7, tức là còn thiếu khoảng 6 triệu người, và chỉ đạt tới 70% vào hai tuần sau đó.

Đến nay, 12 bang của Mỹ đã đạt mục tiêu gồm California, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Maryland, Maine, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island và Vermont. 8 bang khác đang trên đà tiến tới đích đúng hạn, gồm Colorado, Delaware, Illinois, Minnesota, New York, Oregon, Virginia và Washington, cùng với Washington DC. Nhưng ba bang Alabama, Louisiana và Mississippi thậm chí chưa tiêm được một mũi cho một nửa dân số trưởng thành nếu cứ giữ tốc độ hiện tại.

Hôm 2/6, Tổng thống Joe Biden thông báo tháng 6 là "Tháng hành động quốc gia", với liên tiếp các sáng kiến được đưa ra để nâng cao tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 ở các cộng đồng then chốt.

Tổng cộng khoảng 169 triệu người ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, và gần 137 triệu người đã được tiêm đủ liều, theo dữ liệu của CDC. Kết quả khảo sát của Quỹ Gia đình Kaiser được công bố tuần trước cho thấy, hầu hết những người trưởng thành muốn ngừa Covid-19 đều đã đi tiêm, nên tiến độ chiến dịch đang chậm dần lại.

Tuy vậy, mục tiêu 70% vẫn có thể đạt được.

Cũng theo cuộc khảo sát, 13% số người trưởng thành tuyên bố "chắc chắn không" tiêm vắc xin, 7% nói họ chỉ tiêm nếu được yêu cầu. Gần 80% còn lại thuộc ba nhóm đã tiêm, "chờ xem" và "sẽ tiêm sớm nhất có thể".

Thanh Hảo





