Dữ liệu thăm dò được công bố hôm 26/8 cho thấy, có một số thay đổi trong suy nghĩ của các cử tri Mỹ trong việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống.

Theo Newsweek, dựa trên kết quả thăm dò mới nhất từ trang The Hill kết hợp với công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Harris X, cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vẫn đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Song, một lượng cử tri đảng Dân chủ trong số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Cộng hòa.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (phải) và đối thủ Joe Biden. Ảnh: CNN

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump từ các cử tri đảng Cộng hòa vẫn ở mức cao, với 83% những người được thăm dò nói sẽ bỏ phiếu cho ông, tăng 2 điểm so với kết quả thăm dò tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ứng cử viên Joe Biden đã giảm 2 điểm so với tuần trước, xuống chỉ còn 7%.

Ở chiều ngược lại, 87% cử tri của đảng Dân chủ được thăm dò cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Joe Biden, trong khi 6% nói sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc thăm dò trước đó, ông Biden được 85% cử tri Dân chủ ủng hộ, trong khi Tổng thống Trump được 8%.

Kết quả tổng thể từ thăm dò của The Hill và Harris X cho thấy, ông Biden vẫn đang dẫn trước với tỷ lệ 47%, so với 38% của Tổng thống Trump. Ứng cử viên của đảng Dân chủ tăng thêm một điểm so với cuộc thăm dò trước đó, trong khi tỷ lệ của ông Trump không thay đổi.

Cuộc thăm dò The Hill và HarrisX được thực hiện dựa trên việc trả lời các câu trả lời trực tuyến từ 2.861 cử tri đã đăng ký, với sai số 1,83%.

Trong khi đó, theo kết quả một cuộc thăm dò khác của CNBC và tổ chức Change Research, ông Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump 3 điểm tại 6 bang chiến địa là Arizona, Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Khảo sát này cho thấy, 71% cử tri tiềm năng tại các bang chiến địa và 70% cử tri tiềm năng trên toàn nước Mỹ, những người đã theo dõi bài phát biểu của ông Biden trong đêm cuối đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, đều có những phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, vẫn có một vài số liệu khảo sát đem lại tín hiệu tốt choTổng thống Donald Trump.

So với thời điểm đầu tháng 8, tỷ lệ cử tri tại 6 bang chiến địa bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về Covid-19 đã giảm 4 điểm, xuống còn 66%, trong khi tỷ lệ tán thành cách ứng phó dịch của Tổng thống Trump đã tăng thêm 3 điểm lên mức 47%. Ngoài ra, tỷ lệ chấp thuận khả năng tạo công ăn việc của ông Trump ở các bang này cũng tăng 2 điểm, đạt mức 48%.

Những thay đổi trong ý kiến cử tri Mỹ liên quan tới tình trạng bùng phát đại dịch Covid-19 ở Mỹ có dấu hiệu thuyên giảm, vì tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới và số ca nhập viện tại Mỹ đang giảm đều theo thời gian.

Theo CNBC, Tổng thống Donald Trump sẽ có cơ hội cải thiện khoảng cách với đối thủ Joe Biden, nếu ông tạo được ấn tượng với các cử tri Mỹ bằng bài phát biểu trong đêm bế mạc Hội nghị toàn quốc của đảng Cộng hòa.

Việt Anh

