Nhà chức trách Mỹ đang treo thưởng tới 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ gài bom gần trụ sở quốc hội trên Đồi Capitol.

Theo Sputnik, hôm 6/1, giữa lúc những người biểu tình quá khích ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm lúc đó Donald Trump tràn vào tòa quốc hội, gây ra vụ bạo loạn chết người, nhà chức trách liên bang đã phải điều động lực lượng điều tra, rồi cho kích nổ an toàn một cặp bom ống được phát hiện cách đó vài dãy nhà, tại các văn phòng ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Hình ảnh nghi phạm gài bom do camera an ninh ghi lại. Ảnh: Sputnik

Cho tới nay, chưa có ai bị bắt giữ vì liên can đến sự cố.

Trong thông cáo cập nhật về vụ việc hôm 29/1, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, hai quả bom ống được cài đặt lúc khoảng 19h30 - 20h30 ngày 5/1, tức là vào tối trước ngày xảy ra vụ bạo loạn rúng động thế giới trên Đồi Capitol.

Áp phích truy nã mới của FBI mô tả nghi phạm gài bom là "một kẻ chưa rõ danh tính, đeo khẩu trang, mặc áo có mũ màu xám, đi giày Nike Air Max Speed Turf màu vàng, đen, xám và trên tay có cầm một balô".

Hiện vẫn chưa rõ liệu hai quả bom nói trên có liên quan hoặc là một phần kế hoạch của những người ủng hộ ông Trump nhằm ngăn các nhà lập pháp thuộc lưỡng viện quốc hội nhóm họp để chính thức phê duyệt kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hay không. Kết quả điều tra hé lộ, các quả bom được chế tạo từ những ống thép mạ kẽm dài 20cm, chứa đầy chất bột nổ và kết nối với đồng hồ hẹn giờ nhà bếp. Nhà chức trách phát hiện chúng cách nhau 30 phút tại các văn phòng của hai đảng chính trị.

Các quan chức đang treo thưởng tới 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp "xác định nơi ở, bắt giữ và kết tội những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ gài bom". Hồi đầu tháng này, cả FBI và Văn phòng quản lý rượu cồn, thuốc lá, vũ khí và chất nổ Mỹ đã nâng mức thưởng cho người cung cấp tin giúp lực lượng liên bang phá án.

FBI thừa nhận, việc xác định nơi ở của nghi phạm là ưu tiên hàng đầu khi các quan chức tiếp tục xem lại các đoạn ghi hình của camera an ninh và nói chuyện với những cư dân địa phương có thể đã bắt gặp kẻ này.

browser not support iframe.



Cảnh quay an ninh do tờ Washington Post đăng tải cho thấy nghi phạm đang đi bộ qua một con hẻm có tên gọi Rumsey Court theo hướng về trụ sở ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa vào khoảng 20h15 tối 5/1.



Với việc nghi phạm vẫn đang cao chạy xa bay, nhà chức trách ngày càng lo ngại sẽ có thêm các quả bom ống khác bị cố ý cài cắm ở thủ đô, đặc biệt vào thời điểm sắp diễn ra phiên tòa xử luận tội ông Trump tại Thượng viện. Hồi đầu tuần này, các quan chức đã phát đi cảnh báo về "mối đe dọa ngày càng cao" từ các phần tử cực đoan trong nước, những kẻ có thể thấy thôi thúc vì các sự kiện bi thảm ngày 6/1.

Toàn cảnh cuộc khủng hoảng trên Đồi Capitol ở Mỹ

Tuấn Anh

Người ủng hộ ông Trump bất ngờ đột kích, Quốc hội Mỹ phong tỏa Phó Tổng thống Mike Pence đã phải đi sơ tán trong khi các thành viên khác thuộc Quốc hội Mỹ phải tìm nơi trú ẩn giữa lúc Cảnh sát trên Đồi Capitol tìm cách đẩy lui đám đông biểu tình đột nhập vào trụ sở cơ quan lập pháp.