Theo NBC News, chuyến từ thiện này của ông Biden cùng vợ, tiến sĩ Jill Biden, và con gái Ashley diễn ra hôm 18/1, trước thềm lễ nhậm chức của ông ngày 20/1.

Họ đã dành Ngày Martin Luther King Jr. (MLK) tại Philabundance ở Nam Philadelphia, tham gia vào một dây chuyền đóng hộp tại bãi đậu xe của ngân hàng thực phẩm này.

Hình ảnh cho thấy, ông Biden đeo găng tay, mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen và mang kính râm trong lúc đóng gói thực phẩm.

Gia đình Biden đã giúp đóng khoảng 150 hộp trái cây tươi và chúng sẽ được đem đi phân phát ở Philadelphia và bang Delaware.



Thanh Hảo



Thống đốc New York Andrew Cuomo đã phải hủy bỏ kế hoạch dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1 tới, vì lý do an ninh.