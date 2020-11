Chỉ huy Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami đã bác bỏ khả năng Mỹ tấn công nước này trước khi Nhà Trắng đổi chủ.

“Chiến tranh quân sự không còn là một lựa chọn đối với nước Mỹ. Iran sẽ đứng vững tới cùng. Kết cục là sự hủy diệt của kẻ thù. Lực lượng Basij thuộc IRGC cũng đang tiếp tục con đường này, để bảo vệ các giá trị cao cả của quốc gia theo chủ trương của Lãnh tụ tối cao cách mạng Hồi giáo”, ông Salami trả lời phỏng vấn hãng tin Fars news hôm 25/11 nói.

Chỉ huy IRGC Hossein Salami. Ảnh: Tehran Times

Theo Tehran Times, phát biểu của chỉ huy Salami được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp với các cố vấn tại Nhà Trắng, để lên kế hoạch tấn công vào cơ sở hạt nhân chính của Iran. Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cũng có mặt trong cuộc họp này.

Ngoại trưởng Pompeo trong buổi phỏng vấn tờ The National sau cuộc họp cho biết, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tấn công Iran. “Tổng thống Mỹ luôn để ngỏ quyền thực hiện những động thái để bảo vệ người dân Mỹ được an toàn. Đó là chính sách của chúng tôi trong bốn năm qua. Đó sẽ là chính sách của chúng tôi, chừng nào chúng tôi còn trách nhiệm giữ cho nước Mỹ được an toàn”, ông Pompeo nói.

Tuấn Trần

Mỹ trừng phạt một loạt công ty Nga, Trung Quốc vì Iran Chính phủ Mỹ vừa áp trừng phạt đối với 5 công ty ở Trung Quốc và Nga vì cáo buộc giúp thúc đẩy chương trình tên lửa của Iran.