Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng vợ ông, bà Melania, đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hồi tháng 1 trước khi rời khỏi Nhà Trắng.

Thông tin trên được cố vấn của cựu Tổng thống Trump trao đổi với báo The New York Times hôm 1/3, một ngày sau khi ông xuất hiện tại hội nghị chính trị CPAC của đảng Cộng hòa ở Orlando, Florida.

Ông Donald Trump cùng vợ, bà Melania. Ảnh: Reuters

Tại lần tái xuất đầu tiên sau khi rời nhiệm này, ông Trump khuyến khích người dân đi tiêm phòng Covid-19.

"Mọi người nên đi tiêm", ông Trump nói.

Sau đó, The New York Times hỏi một cố vấn của cựu Tổng thống rằng ông Trump đã tiêm vắc-xin chưa, câu trả lời là ông đã tiêm một tháng trước đó. Vị cố vấn không tiết lộ ông Trump có tiêm cả 2 mũi trong cùng tháng 1 hay không.



Hồi mùa thu năm ngoái, vợ chồng ông Trump đã bị nhiễm virus corona chủng mới và ông Trump đã phải nhập viện chữa trị một thời gian.



Hiện các nhà chức trách Mỹ đang nỗ lực khẳng định tính an toàn của vắc-xin ngừa Covid-19 và tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã cố gắng "nêu gương" bằng cách tiêm vắc-xin công khai trước báo chí.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.



Thanh Hảo





Thế giới hơn 90,6 triệu ca khỏi Covid-19, số ca lớn tuổi ở Anh giảm mạnh Theo Worldometers, tính đến sáng ngày 2/3, thế giới hiện có tổng cộng 114.959.868 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong dù vẫn ở mức 2.549.908, song số ca bình phục đã lên tới 90.651.118.

Thủ tướng Ấn Độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Thủ tướng Narendra Modi sáng 1/3 đã nhận mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Viện Nghiên cứu khoa học y tế toàn Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.