Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố cấm máy bay chở khách của Trung Quốc đến Mỹ từ giữa tháng 6, nhằm gây áp lực khiến Bắc Kinh cho phép các hãng bay Mỹ nối lại hoạt động.

Quyết định do Bộ Giao thông vận tải Mỹ tuyên bố, nhằm trừng phạt Trung Quốc do không tuân thủ thỏa thuận về các chuyến bay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang bị kéo căng vì nhiều vấn đề, từ đại dịch Covid-19 cho đến dự luật an ninh với Hong Kong.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức chính quyền và hàng không của Mỹ cho hay quyết định này sẽ được công bố trong ngày hôm nay (3/3, giờ Mỹ). Hiện sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về quyết định mới nhất của Mỹ.

Mỹ ‘cấm cửa’ loạt hãng hàng không Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/6. Các hãng hàng không Trung Quốc bị ảnh hưởng bao gồm Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co và Hainan Airlines Holding Co, cũng như hai hãng hàng không nhỏ hơn Sichuan Airlines Co và Xiamen Airlines Co.

Các hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines và United Airlines tháng này đã yêu cầu nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc nhưng không được Bắc Kinh đồng ý, dù các hãng hàng không Trung Quốc tiếp tục các chuyến bay đến Mỹ trong đại dịch.

Kể từ 31/1, Mỹ chỉ cấm nhập cảnh người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó, nhưng không hạn chế chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc. Các hãng hàng không lớn của Mỹ tự nguyện tạm dừng tất cả chuyến bay chở khách từ tháng 2, chỉ duy trì chuyến bay chở hàng đến Trung Quốc.

Hôm 22/5, Washington cáo buộc Bắc Kinh đã khiến cho các hãng hàng không Mỹ không thể nối lại các chuyến bay chở khách tới Trung Quốc và yêu cầu 4 hãng hàng không Trung Quốc gồm Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co và Hainan Airlines Holding Co phải nộp lịch trình, thông tin chi tiết chuyến bay cho Chính phủ Mỹ để phê duyệt.

Trong chỉ thị đăng tải trên website chính thức, Bộ Giao thông Mỹ gọi đây là tình huống "nghiêm trọng". Bộ Giao thông Mỹ cáo buộc phía Trung Quốc không cho phép những hãng hàng không Mỹ thực hiện đầy đủ các quyền của họ, không đảm bảo cạnh tranh công bằng và bình đẳng.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay (3/6), hãng hàng không Mỹ Delta nói rằng họ "ủng hộ và đánh gia cao các hành động của Chính phủ Mỹ nhằm đảm bảo quyền lợi của hãng và đảm bảo sự công bằng".

Dương Lâm