Dữ liệu mới nhất cho thấy, các khoản đóng góp tài chính của Mỹ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã giảm 25% trong đại dịch Covid-19.

Reuters đưa tin, mức sụt giảm tài trợ lớn so với giai đoạn 2 năm trước đó của Mỹ bắt nguồn từ quyết định cắt giảm của cựu Tổng thống Donald Trump khi còn đương chức. Con số này cũng lần đầu tiên tiết lộ quy mô của việc chính quyền Trump rút khỏi cơ quan chuyên trách y tế của Liên Hợp Quốc.

Mức đóng góp của 3 nhà tài trợ hàng đầu cho WHO trong giai đoạn 2020 - 2021. Nguồn: WHO

Đóng góp của Mỹ cho ngân sách của WHO trong 2 năm tới dự kiến sẽ lại tăng lên, tiếp sau các cam kết mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, chính quyền Biden cũng dấy lên những câu hỏi về sự hỗ trợ trong tương lai, khi Washington tỏ ra hoài nghi về khả năng của tổ chức trong việc giải quyết các thách thức mới, kể cả từ Trung Quốc.

Theo dữ liệu tạm thời của WHO trong một tài liệu ngân sách chưa được công bố, Mỹ đã giảm hơn 200 triệu USD tài trợ cho tổ chức trong hai năm 2020 và 2021. Cụ thể, tổ chức chỉ nhận được 672 triệu USD đóng góp từ Washington trong giai đoạn này, giảm mạnh so với mức 893 triệu USD trong giai đoạn 2018 - 2019.

Dẫu vậy, WHO đã tìm được cách nâng các khoản đóng góp từ những nhà tài trợ khác, giúp tổng ngân sách thu được trong 2 năm qua vẫn tăng. Do việc giảm đóng góp, Mỹ đã bị Đức soán ngôi nhà tài trợ hàng đầu cho WHO khi Berlin góp hơn 1 tỷ USD trong thời gian đại dịch.

Quỹ Bill và Melinda Gates là nhà tài trợ lớn thứ 3 với đóng góp 584 triệu USD, chủ yếu dành cho một chương trình toàn cầu nhằm loại bỏ bệnh bại liệt.

Tài liệu của WHO nêu rõ, một trong những lĩnh vực thiếu ngân sách hoạt động tính đến ngày 21/12/2021 là sự chuẩn bị ứng phó cho các quốc gia trong những trường hợp khẩn cấp về y tế, chẳng hạn như đại dịch Covid-19, vốn chỉ được tài trợ 73% nhu cầu.



Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25/11 tái lưu lý, cơ cấu tài trợ hiện tại vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, Mỹ đang phản đối kế hoạch tăng các khoản phí bắt buộc hoặc các khoản đóng góp lên 50% ngân sách của tổ chức trong những năm tới.

Cho đến nay, phần lớn nhất trong nguồn tài trợ dành cho WHO là các khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ hoặc các nhà tài trợ tư nhân, vốn quyết định các lĩnh vực hoặc thậm chí các dự án họ muốn những khoản tài trợ đó được sử dụng.

