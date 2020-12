Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn Tướng về hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Thông báo sẽ được công bố sớm nhất trong hôm nay (8/12).

Tướng về hưu Austin. Ảnh: Politico

Trang Politico dẫn lời ba người nắm được việc này cho biết. Các thành viên trong đội ngũ của ông Joe Biden coi Tướng Austin là một sự lựa chọn an toàn, một cựu quan chức thân cận với nhóm chuyển giao quyền lực cho biết.

Nhân vật này nói thêm, Tướng 4 sao đã về hưu Austin được cho là một người lính tốt có thể thực hiện chương trình nghị sự cho Tổng thống mới đắc cử.

“Sẽ ít căng thẳng hơn khi ông Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng chứ không phải hai ứng viên Johnson hay Flournoy. Có lẽ sẽ ít bất đồng hơn… quan hệ sẽ êm đềm hơn”, nhân vật trên cho hay.

Dù được coi là sự lựa chọn an toàn so với các ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng khác, song ông Austin vẫn phải đối mặt với một trận chiến phía trước do hiện chưa đáp ứng được yêu cầu một quan chức quân sự phải rời lực lượng vũ trang ít nhất là 7 năm rồi mới được bổ nhiệm vào một vị trí như trên.

Tướng về hưu này phải được Quốc hội miễn nhiệm mới có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từng được miễn nhiệm như vậy, song hiện nay có nhiều ý kiến phản đối sự miễn nhiệm như vậy.

Hiện, cả người phát ngôn của ông Austin lẫn phát ngôn viên của bộ máy chuyển giao quyền lực của ông Biden đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Hoài Linh

