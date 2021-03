Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ và 3 nước còn lại thuộc nhóm "Bộ Tứ" coi khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là "thiết yếu".

Theo Reuters, lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra phát biểu trên hôm 12/3, khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên giữa các lãnh đạo Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản trong một nỗ lực nhằm ứng phó với sự trỗi dậy cả về kinh tế và quân sự của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NBC

"Mỹ cam kết hành động cùng các bạn, các đối tác và tất cả đồng minh của chúng ta trong khu vực để đạt được sự ổn định", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, trong cuộc họp, ông Biden và các nhà lãnh đạo của 3 nước thành viên Bộ Tứ còn lại đã thảo luận về một loạt vấn đề khu vực then chốt, kể cả tự do hàng hải và chống cưỡng ép ở Biển Đông và Hoa Đông, vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng như chính biến ở Myanmar.

Ông Sullivan nói, các nhà lãnh đạo Bộ Tứ cũng trao đổi về những thách thức do Trung Quốc gây ra, nhưng đây không phải là trọng tâm của hội nghị. Theo quan chức này, 4 nguyên thủ cũng đề cập đến những vụ tấn công mạng gần đây và các vấn đề về chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Các lãnh đạo Bộ Tứ cuối cùng đã nhất trí hợp tác sản xuất và cung cấp tới 1 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Đông Nam Á vào cuối năm 2022.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, ông muốn cả nhóm “hành động mạnh mẽ để hướng tới việc hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” cũng như hợp tác để hỗ trợ vắc-xin cho các nước đang phát triển chống đại dịch.

Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản khẳng định, ông cực lực lên án những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực và rằng các lãnh đạo Bộ Tứ đã nhất trí cùng nhau giải quyết vấn đề.

Các nguyên thủ Ấn Độ và Australia cũng đề cao tầm quan trọng của hợp tác bảo đảm an ninh trong khu vực và các vấn đề quan tâm chung khác. Họ nhất trí Bộ Tứ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào cuối năm nay.

Tuấn Anh

