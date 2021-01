Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump làm suy yếu nhiều cơ quan an ninh của đất nước, và rằng việc từ chối thông tin cho đội tiếp quản của ông là vô trách nhiệm.

ABC News dẫn lời ông Joe Biden cho biết, nhóm của ông tuy có được sự hợp tác từ một số cơ quan liên bang nhưng vẫn "gặp phải sự cản trở từ ban lãnh đạo chính trị" tại Lầu Năm Góc.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

"Và sự thật là nhiều cơ quan quan trọng đối với an ninh của chúng tôi đã phải gánh chịu thiệt hại to lớn", chính trị gia Dân chủ nói. "Có những quy trình chính sách đã làm suy yếu hoặc bị gạt sang một bên khiến các liên minh của chúng ta tuyệt vọng".

Bình luận của Joe Biden được đưa ra sau khi ông được các thành viên đội cố vấn, an ninh quốc gia và quốc phòng của mình báo cáo, trong đó có cả những người được đề cử cho vị trí ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng an ninh nội địa, cùng cố vấn an ninh quốc gia sắp tới của ông.

Ông Biden đã giành thừa số phiếu cần thiết để chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11 nhưng ông Donald Trump từ chối thừa nhận thất bại, và chính quyền của Tổng thống Mỹ thứ 45 chỉ cho phép hợp tác với ông Biden kể từ ngày 23/ 11.



Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20/1.



Tuần trước, Lầu Năm Góc đã bác bỏ tuyên bố của nhóm Biden rằng họ đã từ chối các yêu cầu cung cấp thông tin. Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, Lầu Năm Góc đã thực hiện 163 cuộc phỏng vấn và 181 yêu cầu cung cấp thông tin, và họ sẽ tiếp tục làm điều này.

"Chúng tôi đã gặp phải rào cản từ giới lãnh đạo chính trị tại Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý - Ngân sách", ông Biden nói. "Hiện tại, chúng tôi không nhận được tất cả những thông tin mà chúng tôi cần từ chính quyền sắp mãn nhiệm ở các lĩnh vực an ninh quốc gia quan trọng. Theo quan điểm của tôi, như vậy là thiếu trách nhiệm".

Khi nhậm chức, ông Biden sẽ thừa hưởng một loạt thách thức về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, cũng như đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ông sẽ là xây dựng lại các liên minh của Mỹ vốn đã rạn nứt trong 4 năm ông Trump theo đuổi chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết".

"Nhóm của tôi cần một bức tranh rõ ràng về thế mạnh của chúng ta trên toàn thế giới và các hoạt động của chúng ta nhằm ngăn chặn kẻ thù", ông Biden nói. "Chúng tôi cần có tầm nhìn đầy đủ về việc lập kế hoạch ngân sách đang được thực hiện tại Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác, để tránh bất kỳ nhầm lẫn nào hoặc nắm bắt kịp thời những gì kẻ thù của chúng ta có thể đang tìm cách khai thác".

Thanh Hảo

