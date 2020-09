Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề nộp bất kỳ khoản thuế thu nhập nào suốt 10 trong số 15 năm bắt đầu từ năm 2000 vì ông báo cáo thua lỗ nhiều hơn thực tế, theo New York Times.

Trong một bản tin gây chấn động dư luận ngày 27/9, New York Times cho biết, theo tài liệu thuế của Donald Trump trong hơn hai thập niên mà báo này có được, ông chỉ trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang trong năm đắc cử chức tổng thống và trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông nộp "rất nhiều" thuế thu nhập liên bang. Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mỹ phủ nhận câu chuyện mà New York Times nêu ra, khẳng định ông nộp "rất nhiều" thuế thu nhập liên bang.

"Tôi trả rất nhiều, tôi trả rất nhiều các khoản thuế thu nhập nhà nước", ông Trump quả quyết.

Vị Tổng tư lệnh Mỹ nhấn mạnh thêm, ông sẵn sàng tiết lộ các tờ khai thuế ngay lập tức khi không còn bị kiểm toán bởi Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS), đơn vị mà ông cáo buộc "đối xử với tôi rất tệ". Tổng thống không có nghĩa vụ giữ các tờ khai thuế của mình trong khi bị kiểm toán, và ông Trump thường từ chối trả lời ông nộp bao nhiêu tiền thuế liên bang trong cuộc họp báo.

CNN bình luận, bản tin của New York Times khắc họa bức tranh của một doanh nhân đang chật vật duy trì các hoạt động kinh doanh của mình và báo cáo thua lỗ hàng triệu đôla, kể cả khi ông đang vận động tranh cử tổng thống và khoe thành công tài chính của mình.

Theo New York Times, Donald Trump sử dụng 427,4 triệu USD mà ông được trả cho chương trình truyền hình "The Apprentice" (Người học việc) để cấp vốn cho các doanh nghiệp khác, chủ yếu là các sân gôn, và chi cho các doanh nghiệp của mình nhiều hơn số tiền ông nhận được. Thông tin về thuế mà New York Times có được còn cho thấy ông Trump đã tranh cãi với IRS nhiều năm trời, về việc liệu các khoản lỗ mà ông thông báo có dẫn đến khoản hoàn thuế gần 73 triệu USD hay không.

Trả lời lá thư tóm tắt những phát hiện của New York Times, luật sư Alan Garte của Tổ chức Trump mô tả "hầu hết, nếu không nói là toàn bộ, những dữ kiện đó dường như không chính xác", và yêu cầu nhận được tài liệu.

New York Times khẳng định sẽ không công khai dữ liệu khai thuế của ông Trump, để không gây nguy hiểm cho các nguồn tin của tờ báo, những người "chấp nhận rủi ro cá nhân rất lớn để giúp thông báo cho công chúng".

Dữ liệu khai thuế mà báo này có được không bao gồm lợi nhuận cá nhân của Donald Trump trong năm 2018 hoặc 2019.

Hồ sơ thuế của Tổng thống Trump vẫn là một điều bí ẩn kể từ khi ông ra tranh cử Tổng thống lần đầu tiên. Trong chiến dịch năm 2016, ứng cử viên Trump khi đó đã phá vỡ các tiêu chuẩn bầu cử tổng thống và từ chối công bố hồ sơ khai thuế cho công chúng. Điều này tiếp tục là bí mật sau khi ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng.



Thanh Hảo

