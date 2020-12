Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giới chức Nhà Trắng sẽ không phải những đối tượng đầu tiên được tiêm vắc-xin Covid-19.

"Những người làm việc trong Nhà Trắng nên được tiêm vắc-xin muộn hơn, trừ những trường đặc biệt cần thiết. Tôi đã yêu cầu sự điều chỉnh này cần được thực hiện. Tôi cũng không có kế hoạch tiêm vắc-xin, nhưng vẫn mong được thực hiện nó vào thời điểm thích hợp. Xin cảm ơn!", ông Trump viết trên Twitter vào tối 13/12 (giờ Mỹ).

Ông Trump từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 sớm cho giới chức Nhà Trắng. Ảnh: AP

Theo Politico, đoạn tweet trên của Tổng thống Mỹ trái ngược với một ghi nhận trước đó trên tờ New York Times rằng, các quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ sẽ là những người đầu tiên được tiêm những liều vắc-xin Covid-19 mới được sản xuất.

Hiện vẫn chưa rõ "các trường hợp đặc biệt cần thiết" mà ông Trump nói đến là những ai. Politico nhận định, họ rất có thể là những nhân viên được xem là rất cần thiết để đảm bảo quá trình hoạt động liên tục của chính phủ Mỹ.

John Ullyot, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết: “Giới chức cấp cao thuộc cả 3 nhánh của chính phủ sẽ được tiêm chủng một cách liên tục, dựa trên những giao thức được thiết lập trong các chính sách hành pháp. Người dân Mỹ cần có lòng tin rằng, họ sẽ nhận được những liều vắc-xin an toàn và hiệu quả như những quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, dựa trên lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng và lãnh đạo an ninh quốc gia”.

Hôm 13/12, lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên được bảo quản trong kho đông lạnh của hãng Pfizer đã được phân phối đến các địa điểm khác nhau trên toàn nước Mỹ.

Quá trình tiêm chủng tại nước này dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào hôm 14/12. Các nhân viên y tế tuyến đầu, cùng những người sinh sống và làm việc trong các viện dưỡng lão, dự kiến ​​sẽ là những đối tượng được tiêm chủng đầu tiên.

Việt Anh

