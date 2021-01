Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong tuần này sẽ có mặt ở Trung Quốc để tiến hành cuộc điều tra được mong đợi từ lâu về nguồn gốc virus corona gây ra đại dịch Covid-19.

Phái đoàn của WHO sẽ tới Trung Quốc vào ngày 14/1 để điều tra về nguồn gốc virus corona. Ảnh: AP

Theo AP, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm nay (11/1) ra thông báo cho biết, các chuyên gia của WHO sẽ tới nước này vào ngày 14/1 và gặp gỡ những người đồng nhiệm Trung Quốc. Tuy nhiên, thông báo này chỉ gồm một câu và không có thông tin chi tiết nào khác được công bố.

Hiện chưa rõ các chuyên gia WHO có tới thành phố Vũ Hán, nơi virus corona được phát hiện lần đầu vào cuối năm 2019, hay không. Việc đàm phán về chuyến thăm đã được tiến hành từ lâu. Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus nói, các thành viên thuộc nhóm các nhà khoa học quốc tế đã bắt đầu khởi hành như một phần thỏa thuận giữa WHO và Trung Quốc.

Sau tuyên bố của ông Tedros, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng đón các chuyên gia WHO nhưng vẫn đang bàn bạc về các thủ tục và các kế hoạch có liên quan. Các chuyên gia bệnh dịch của Trung Quốc đang bận rộn với những cụm virus và các đợt bùng phát của virus trong vài tuần qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

WHO hiện chưa bình luận gì về thông báo trên. Tuiy nhiên, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric trước đó tuyên bố với các phóng viên tại trụ sở cơ quan này ở New York, Mỹ rằng, Tổng thư ký Antonio Guterres "hoàn toàn ủng hộ ông Tedros và những nỗ lực đưa phái đoàn WHO tới Trung Quốc".

"Điều quan trọng là WHO giữ vai trò đi đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 và trong việc nhìn lại nguồn gốc của đại dịch để chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tới", quan chức Liên Hợp Quốc Dujarric cho hay.

Nguồn gốc của virus corona đã từ lâu là nguồn gốc của nhiều đồn đoán, phần lớn tập trung vào khả năng virus có trên dơi đã truyền sang người thông qua một vật trung gian được bán như đồ ăn hay thuốc trên các khu chợ Trung Quốc.

Trung Quốc ghi nhận 87.536 ca nhiễm virus corona, trong đó 4.634 người đã thiệt mạng. Các bệnh viện nước này đang trị bệnh cho 673 người, trong khi 506 người khác đang bị cách ly hoặc được theo dõi sau khi bị phát hiện có nhiễm Covid-19 song không thể hiện triệu chứng.

Hoài Linh

