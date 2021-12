Giới quân sự Pháp và Hy Lạp đều khẳng định lời đề nghị bán tàu chiến của Mỹ không ảnh hưởng tới hợp đồng quân sự nhiều tỷ Euro giữa hai nước này.

“Từ khi chúng tôi thảo luận với các đối tác Hy Lạp, thì lời đề nghị bán tàu chiến của phía Mỹ không còn được tính đến. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Hy Lạp”, hãng tin RT dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

Ảnh minh họa: Lockheed Martin

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, hợp đồng quân sự của họ với chính quyền Athens đã được “ký kết một vài ngày trước”, trước thời điểm Bộ Ngoại giao Mỹ công bố việc phê chuẩn bán tàu khu trục và nâng cấp chiến hạm cho Hy Lạp.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hy Lạp cũng xác nhận thương vụ mua tàu chiến của Pháp đã ở “giai đoạn cuối”, khi hợp đồng này được thương lượng bởi “cấp cao nhất có thể, và được đích thân Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis công bố”.

Theo hãng tin RT, những tuyên bố trên được giới chức quân sự Pháp và Hy Lạp đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/12 đã phê chuẩn hợp đồng bán tàu chiến và các gói nâng cấp hiện đại có tổng trị giá lên tới 9,4 tỷ USD cho Hy Lạp.

“Việc mua bán được đề xuất này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của nước Mỹ, bằng cách nâng cao an ninh cho một nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn là một đối tác quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu”, thông cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Mỹ nêu rõ.

>>> Đọc tin quân sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Pháp có nguy cơ mất hợp đồng tàu chiến nhiều tỷ USD vào tay Mỹ Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/12 vừa phê chuẩn một hợp đồng bán tàu chiến và các gói nâng cấp hiện đại có tổng trị giá lên tới 9,4 tỷ USD cho Hy Lạp.