Mỹ hiện đang đứng đầu số ca dương tính Covid-19 trên toàn thế giới, với hơn 337.000 ca – theo thống kê của Đại học Johns Hopkins - và hiện có hơn 9.500 ca tử vong, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Italia và Tây Ban Nha.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hi vọng chiều hướng cải thiện tình hình đại dịch ở nước này, khi số ca tử vong do Covid-19 tại tâm dịch New York đã giảm lần đầu tiên trong thời gian gần đây.

“Có lẽ đó là dấu hiệu tốt”, ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 5/4. “Chưa từng có điều gì tương tự thế này xảy ra, nhưng chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Tổng thống cho biết chính phủ liên bang sẽ gửi 600.000 khẩu trang N95 đến thành phố New York và 200.000 đến Hạt Suffolk thuộc bang New York. Đến nay, bang này vẫn là điểm nóng nhất của đại dịch tại Mỹ. Chỉ riêng thành phố New York đã ghi nhận hơn 2.250 ca tử vong do virus.

Ông Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 5/4

Ông Trump cũng thông báo, Mỹ đã tích trữ hydroxychloroquine, một loại thuốc dùng để điều trị sốt rét, có thể có tác dụng trong việc điều trị Covid-19, cũng như một loại kháng sinh có tên Erythromycin được sử dụng để trị nhiễm khuẩn.

“Nếu nó có tác dụng thì sẽ rất đáng tiếc nếu chúng ta không dùng nó sớm hơn... tất nhiên là bạn phải thông qua các chuyên gia y tế, có được sự phê chuẩn của họ”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết các chuyên gia y tế “biết các tác dụng phụ, nhưng cũng biết tiềm năng” của các loại thuốc này. “Chúng tôi hi vọng nó có tác dụng”, ông nói.

Tổng thống cũng cho biết Mỹ chưa đạt đến “điểm kinh hoàng” về số người chết, nhưng đó sẽ là khi mà mọi thứ bắt đầu xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn.

“Chúng ta đều biết là chúng ta sẽ phải đạt đến một điểm nhất định, một điểm kinh hoàng về số người chết, nhưng cũng là khi mà mọi thứ bắt đầu thay đổi”, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Ông Trump thừa nhận khoảng thời gian một tuần rưỡi đến hai tuần nữa sẽ rất khó khăn, song cho biết chính phủ hi vọng rằng đất nước sẽ chung tay hành động để “ở dưới mức tối thiểu” số người chết được dự đoán trước đó, là 100.000 người.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã nhắc lại lời của ông Trump, rằng đã có “ánh sáng cuối đường hầm”. “Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này sớm hơn chúng ta nghĩ ban đầu rất nhiều”, ông Pence nói, cho biết đang có một xu hướng cân bằng trong số ca nhiễm Covid-19 ở khắp các bang của nước Mỹ, với số ca nhiễm mới bắt đầu giảm nhẹ.

Anh Thư

