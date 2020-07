Chuyên trang DVIDS của Bộ Quốc phòng Mỹ mới đăng tải bức ảnh tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, lớp Arleigh Burke là USS Ralp Johnson hoạt động gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Trường Sa

Tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Trường Sa. Ảnh DVIDS

Tàu USS Ralp Johnson được triển khai để thực hiện hoạt động an ninh hàng hải và các nỗ lực hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ các yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hồi đầu tháng này, hai nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan cũng hoạt động ở Biển Đông.

Trung Quốc lặng lẽ tiến hành các dự án

Trung Quốc đã ngang ngược xây dựng trái phép một sân bay dài hơn 3.000m ở Đá Chữ Thập. Ảnh: CSIS

SCMP dẫn lời các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc lặng lẽ tiến hành một loạt hoạt động quân sự và khoa học nhằm củng cố những tuyên bố của nước này ở Biển Đông.

Theo đó, Trung Quốc ngang ngược lập một trung tâm cứu hộ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng như tiến hành các hoạt động nghiên cứu bí mật.

Các nhà quan sát nhận định, các biện pháp tiếp cận nhiều chiều như vậy nhằm tăng cường sự hiện diện lẫn củng cố sự kiểm soát của Trung Quốc với những tuyến đường biển mà các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền.

Một trong những hoạt động gần đây nhất của Trung Quốc là thiết lập một trung tâm cứu hộ hàng hải ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 1/2019.

Ngoài ra, nước này còn tiến hành một loạt dự án nghiên cứu trong 8 năm gọi là Chương trình chuyên sâu về Biển Đông.



Hoài Linh

