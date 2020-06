Chính quyền Ankara ngày 24/6 cáo buộc, hồi ký của cựu Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton viết về những cuộc hội đàm của Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump là ‘một chiều’.

“Cuốn hồi ký được viết bởi cựu quan chức cấp cao Mỹ (ông Bolton) chứa những thông tin sai lệch, một chiều và mang tính thao túng về các cuộc đối thoại giữa nhà lãnh đạo Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump”, Giám đốc truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Altun cho biết.

Reuters dẫn lời ông Altun nói thêm rằng, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Thổ đã có những nỗ lực to lớn nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương, và ông Trump “đã lắng nghe đồng minh quan trọng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hơn bất kỳ chính quyền tiền nhiệm nào”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cuốn sách “Căn phòng nơi nó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng” do cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton viết có đoạn, Tổng thống Erdogan từng nói với ông Trump về việc ngân hàng quốc doanh Halkbank vô tội trước những cáo buộc tổ chức này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran, do các công tố viên quận Nam New York đưa ra.

“Tổng thống Trump sau đó nói với ông Erdogan rằng, ông sẽ giải quyết mọi việc đồng thời cho biết các công tố viên trên không phải là người của ông, mà đó là người của ông Obama. Vấn đề này sẽ được giải quyết nếu ông Trump thay người của mình vào”, Reuters dẫn một đoạn trong hồi ký của ông Bolton.

Theo Reuters, vụ ngân hàng Halkbank vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran, sự bất đồng trong chính sách về Syria, thương vụ Ankara mua tên lửa S-400 từ Nga là ba trong nhiều vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Washington-Ankara những năm gần đây.

Tuấn Trần

