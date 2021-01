Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho các vụ kiện về việc liệu ông Trump có hưởng lợi bất hợp pháp từ nhiệm kỳ Tổng thống hay không.

Ông Trump. Ảnh: AP

Theo AP, phán quyết ngày 25/1 của Tòa án Tối cao là quyết định đầu tiên trong chuỗi các lệnh và phán quyết đối với một loạt vụ kiện đang chờ xử lý liên quan tới ông Trump khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã kết thúc. Một số lệnh có thể dẫn tới hủy bỏ các vụ kiện do ông Trump không còn là Tổng thống.

Trong một số trường hợp khác, các tiến trình trước đây bị trì hoãn do ông Trump vẫn còn là Tổng thống thì hiện giờ sẽ được nối lại và được đẩy nhanh hơn.

Tòa án tối cao cũng hủy vụ kiện chống ông Trump ở tòa án cấp thấp hơn. Đó là các vụ kiện cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump vi phạm các điều khoản của Hiến pháp về lương, thù lao khi nhận tiền từ các quan chức trong nước lẫn nước ngoài (những người lưu trú tại khách sạn quốc tế Trump) và các doanh nghiệp khác được cựu Tổng thống và gia đình bảo trợ.

Tòa án cấp cao cũng ra lệnh hủy bỏ các phán quyết của tòa án cấp thấp hơn đồng thời chỉ đạo các tòa án phúc thẩm ở New York và Richmond, Virginia hủy bỏ một số vụ kiện hiện đang tranh cãi do ông Trump không còn tại nhiệm. Đó là những vụ việc liên quan tới vụ kiện của Maryland và District of Columbia, các nhà hàng ăn hạng sang và khách sạn ở New York, Washington DC vốn cho rằng "họ rơi vào tình thế không thể tránh khỏi khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ".

Một số vụ kiện khác liên quan tới ông Trump hiện vẫn chờ Tòa án Tối cao hoặc các tòa án cấp thấp hơn xử lý.

Tòa án tối cao đưa ra phán quyết trên trong bối cảnh đảng Dân chủ chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện. Phiên xử luận tội ông Trump dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 tới.

Hoài Linh

