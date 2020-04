Trung Quốc sẽ đóng góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch Covid-19.

Ảnh Reuters

Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 23/4 nói, khoản đóng góp này nhằm củng cố hệ thống y tế tại các nước đang phát triển. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã đóng góp 20 triệu USD.

Việc Trung Quốc thêm tiền cho WHO diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hồi giữa tháng rằng Mỹ sẽ dừng đóng góp cho WHO vì tổ chức y tế toàn cầu này che giấu sự bùng phát của virus corona. Người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc.

Theo FT, ông Trump nói: “Người dân Mỹ đóng 400-500 triệu USD một năm cho WHO, trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 40 triệu USD hoặc thậm chí là ít hơn”.



Hoài Linh