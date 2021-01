Theo phía Trung Quốc, động thái Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông là nhằm “phô trương sức mạnh”.

Hôm 23/1, nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã tiến vào Biển Đông nhằm "thúc đẩy quyền tự do trên biển, xây dựng các quan hệ đối tác thúc đẩy an ninh hàng hải", theo tuyên bố của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ tới Biển Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: NBC

Tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) hôm 24/1 cho biết, nhóm tàu này đã thực hiện “nhiều hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm những chuyến bay bằng phi cơ có cánh cố định và cánh quay, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa những đơn vị mặt nước và không quân”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã ra tuyên bố về động thái Mỹ điều nhóm tàu sân bay đến Biển Đông.

“Việc Washington thường xuyên cử máy bay và các tàu chiến tới Biển Đông là nhằm ‘phô trương sức mạnh’. Điều này không có lợi cho sự ổn định và hòa bình trong khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với hãng Reuters.

Tuấn Trần

