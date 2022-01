Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 20/1, báo chí tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị đe dọa bắn hạ khi đang trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam hôm 5/1 vừa qua.

Thông tin về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Cục hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã đăng tải công khai thông tin trên website của cơ quan này.

Về phía Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin máy bay bị đe dọa bắn hạ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp, hỗ trợ văn phòng Vietnam Airlines tại Nhật Bản liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, nắm bắt tình hình.

Đồng thời, cơ quan này đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị khẩn trương kiểm tra an ninh máy bay khi máy bay hạ cánh tại sân bay Fukuoka nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách; khẩn trương điều tra vụ việc, xác minh danh tính đối tượng đã đe dọa an toàn chuyến bay.

Buổi họp báo thường kỳ trực tiếp đầu tiên của Bộ Ngoại giao trong năm 2022 sau một năm phải họp trực tuyến. Ảnh: Phạm Hải.

Bà Hằng cho biết: "Với sự hỗ trợ, hợp tác của cơ quan chức năng sở tại, sau khi kiểm tra thì chuyến bay tiếp tục được tiến hành và hạ cánh an toàn tại Việt Nam. Hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật Bản tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đối tượng cũng như xác định danh tính của đối tượng".

Chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines chở 12 tiếp viên, 3 phi công và 47 hành khách ngày 5/1 vừa cất cánh từ sân bay Narita, Tokyo về Hà Nội thì bị một người đàn ông đe dọa "bắn hạ khi qua vịnh Tokyo".

Sau khi được sự đồng ý cơ quan có thẩm quyền, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Vietnam Airlines xin phép nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng máy bay và hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản.

Khi đã xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã thông báo cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội. Đến 18h12 (giờ Việt Nam), chuyến bay VN5311 hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội.

VN5311 là chuyến bay thương mại đầu tiên từ Nhật Bản về Việt Nam của Vietnam Airlines, kể từ khi hai nước khôi phục đường bay thường lệ. Hành khách hầu hết là người Việt xa quê hương đi làm việc nhiều năm ở Nhật Bản.

Trả lời về việc tòa án Bỉ mới đây đã kết án người đàn ông Việt Nam 15 năm tù vì tội cầm đầu đường dây buôn người trong vụ 39 người chết trong container, người phát ngôn khẳng định: "Quan điểm của chúng tôi là hành vi vi phạm pháp luật cần bị trừng trị thích đáng".

Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp và trật tự, đẩy mạnh hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn, điều tra các trường hợp buôn người và di cư trái phép.

Vo Van Hong là một trong 19 bị cáo, gồm cả người Việt và người Bỉ, bị tuyên án sau cuộc điều tra của cảnh sát hồi tháng 5/2020. Ngoài Vo Van Hong, các bị cáo khác đều lĩnh án dưới 5 năm tù, đa số được hưởng án treo.

Nhóm của Hong bí mật đưa người di cư vào châu Âu sau đó tới Anh, với mức phí 27.000 USD/người. Chúng sử dụng một công ty vận tải đường bộ của Ireland thường xuyên nhập khẩu bánh quy Việt Nam để đưa người qua eo biển Anh, còn các thành viên băng nhóm người Việt phụ trách tiếp nhận người di cư khi họ đặt chân tới Anh.

Thành Nam