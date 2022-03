Các hãng hàng không trong nước đã có kế hoạch đón 7.000 người Việt Nam ở Ukraine về nước.

Vietnam Airlines vừa báo cáo Bộ GTVT và Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước.

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, người Việt tại đây có nhu cầu về nước từ Ba Lan và Rumani. Vì vậy, Vietnam Airlines đề nghị được thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về qua 2 nước này.

Để kịp thời xin phép bay, hãng hàng không quốc gia Việt Nam muốn 2 bộ thông báo cho hãng trước 72h và hỗ trợ hãng trong quá trình xin phép bay.

Do hiện nay toàn bộ vùng trời Ukraine, một phần phía Tây Nam của Nga đã tạm đóng cửa với hoạt động bay dân sự. Do vậy, nếu có chuyến bay, phải đưa công dân Việt Nam tới các vùng được phép bay và an toàn, sau đó mới đưa máy bay tới đón.

Ngoài Vietnam Airlines, hãng hàng không Vietjet cũng đã có văn bản đề xuất các Bộ, ngành chức năng cho tổ chức chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước từ Warsaw (Ba Lan).

Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được các báo cáo của Vietnam Airlines, VietJet Air và cả Bamboo Airways.

Các hãng hàng không đều khẳng định đã chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng các phương án để có thể khai thác các chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do Ukraine hiện nay là vùng chiến sự, không thực hiện được các chuyến bay đến đây, do vậy các hãng đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine như Warsaw (Ba Lan), Bucharest (Rumani), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus).

Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Theo thông tin do Bộ Ngoại giao cung cấp, hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam ở Ukraine, phân bổ ở 3 thành phố chính là Kiev (800 người), Kharkiv (3.000 người), Odessa (3.000 người).

Theo Cục Hàng không, phương án sơ tán dự kiến là công dân tại Ukraine sẽ di chuyển đường bộ sang các quốc gia láng giềng (ở Kiev sẽ di chuyển sang Ba Lan, ở Kharkiv sẽ sang Nga và ở Odessa sẽ sang Moldova hoặc Rumani) sau đó sẽ tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân của ta từ các quốc gia này về Việt Nam.

