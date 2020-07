Bộ Công an sáng nay (31/7) đã trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội.