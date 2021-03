Trưởng Công an quận Thanh Xuân thông tin chi tiết vì sao bé gái 3 tuổi lại thoát khỏi tầm mắt của người lớn, trèo qua lan can ban công đu bám sau đó rơi từ tầng 12A xuống.

Chiều 1/3, thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân thông tin về vụ việc bé N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng rơi xuống thoát chết khi được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu giúp.

Trưởng công an quận Thanh Xuân chia sẻ về vụ việc

"Hiện, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định và đang được chăm sóc tại BV Nhi Trung ương" - thượng tá Thành cho hay.

Theo thượng tá Thành, thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu có khách đến. Sau đó, cả hai vợ chồng đã xuống nhà tiễn khách để lại bé H. một mình ở trong nhà. Khi cả hai đang đi lên thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi. Rất may mắn, cháu bé đã được cứu. Đây được coi là điều thần kỳ, một việc làm vô cùng tuyệt vời của anh Mạnh, là một tấm gương người tốt việc tốt điển hình...

Về băn khoăn vì sao cháu bé trèo qua được ban công cao 1,2-1,4m, thượng tá Thành cho hay, gia đình cháu bé đã lắp tấm lưới bảo vệ (rào sắt) nhưng cháu H. đã bám vào tấm lưới và trèo qua lan can, do đuối sức nên sau đó cháu trượt tay rơi xuống.

Qua sự việc vừa xảy ra, thượng tá Thành đưa ra lời khuyên với các gia đình ở chung cư có cháu bé nên có sự bảo vệ cho các cháu. Lưu ý các ổ điện, đường dây điện, ô cửa làm cho thật chắc chắn, đảm bảo không để ô cửa lọt vừa người các cháu...

Khu nhà chung cư xảy ra vụ việc

Mái tôn nơi anh Mạnh đỡ cháu bé

Ban lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã đề xuất các cấp khen thưởng cho anh Mạnh cũng như tuyên truyền những nguy cơ tiền ẩm, mất an toàn cho trẻ nhỏ. Chiều nay, Công an quận Thanh Xuân cũng tổ chức cảm ơn anh Mạnh - người dũng cảm cứu cháu bé.

Về người phụ nữ quay lại clip, la hét để người dân phát hiện cứu sống cháu bé kịp thời, thượng tá Thành cho biết, sẽ cho tìm hiểu, nếu đúng sẽ đề xuất khen thưởng kịp thời.

Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh Nhiều người dân nghe thấy tiếng hô hoán. Họ chạy ra đã thấy anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu được cháu bé.

